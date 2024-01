Bereits vor mehr als zehn Jahren führte der Hersteller Focal die Aria-Lautsprecherserie ein. Nun geben die Franzosen bekannt, dass die Serie eine deutliche Überarbeitung erfuhr – das betrifft sowohl die Technik als auch ein neues, zusätzliches Oberflächenfinish.

Lautsprecherserie „Focal Aria Evo X“: Was ist neu?

Die neue Serie hört auf den Namen Evo X und besteht weiterhin aus fünf Modellen: einer Kompaktbox, drei Standlautsprechern sowie einem Center. Neu sind vor allem die Treiber. Für den Hochtonbereich zeichnet nun eine M-Kalotte mit Aluminium-Magnesium-Membran verantwortlich, die in einer eigenen Kammer residiert, um Störungen durch rückwärtige Schallanteile zu minimieren.

Darüber hinaus sind die Mitteltöner der Aria-Evo-X-Lautsprecher jetzt mit dem, wie Focal es nennt: „Tuned-Mass-Damper“-System ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Technologie, bei der kreisförmige Elemente definiert in die Sicke eingearbeitet werden, um deren mechanisches Verhalten und gleichzeitig das der Konusmembran selbst unter höheren Belastungen zu stabilisieren.

Der Tieftöner kommt ebenfalls mit einem Upgrade. Und zwar in Form eines hochwertigeren Magneten, der für mehr Kraft, Präzision und Timing im Bassbereich der Focal-Aria-Evo-X-Lautsprecher sorge. Last, but not least habe man die Frequenzweichen mit besseren Bauteilen ausgestattet, heißt es bei Focal.

Neben den technischen Updates wird eine zusätzliche Farbvariante vermeldet: Nämlich die Ausführung „Moss Green High Gloss“, eine Hochglanzvariante der Farbe Moosgrün.

Preise (Paarpreis, wenn nicht anders angegeben):

Kompaktlautsprecher Focal Aria Evo X No 1: 1.596 Euro

Standlautsprecher Focal Aria Evo X No 2 mit 16,5-cm-Tieftönern: 3.398 Euro

Standlautsprecher Focal Aria Evo X No 3 mit 16,5-cm-Tieftönern: 3.998 Euro

Standlautsprecher Focal Aria Evo X No 4 mit 21-cm-Tieftönern: 4.598 Euro

Center Focal Aria Evo X: 799 Euro (Stück)

Kontakt

Focal Naim Deutschland GmbH

Hainbuchenweg 14–18

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105-7705-0

E-Mail: info@focal-naim.de

Web: https://www.focal-naim.de/