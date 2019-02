Der französische Hersteller Focal stellt in einer aktuellen Pressemitteilung nicht ohne Stolz sein neuestes Produkt Arche vor – es handle sich dabei, so die Franzosen, um die „ultimative Kombination aus Wandler und Kopfhörerverstärker“.

Es finden diverse Quellen Anschluss: So lässt sich über die integrierte USB-Schnittstelle direkt ein Computer anschließen; hier werden bis zu 24 Bit bei 192 kHz unterstützt. Digitalsignale von anderen Zuspielern lassen sich über TosLink (optisch) und S/PDIF (koaxial) einspeisen. Doch auch analoge Audiosignale werden über den Cinch-Hochpegeleingang akzeptiert.

Focal Arche ist ein echter „Familienspross“, denn er ist bereits mit DSP-Presets ausgestattet, die die verschiedenen Kopfhörer von Focal wie Utopia, Clear, Elear, Elegia oder Stellia in bestem Klang erscheinen lassen sollen. Auch zukünftige Kopfhörer des Hauses lassen sich einbinden – in Form von Updates per USB-Stick.

Als Wandler kommen zwei 32-Bit-DACs von AKM mit voneinander unabhängigen Stromversorgungen zum Einsatz. Das gewandelte Signal wird sodann auf zwei Class-A-Verstärkerkanäle geleitet, die für Highend-Kopfhörer optimiert seien, so die Franzosen. Auch in der Leistungsstufe sind durch das Dual-Mono-Design beide Kanäle komplett voneinander separiert.

Es können übrigens auch zwei Kopfhörer gleichzeitig angeschlossen werden – je ein symmetrischer und unsymmetrischer Anschluss sind vorhanden. Damit nicht genug: Auch als Vorverstärker ist der Focal Arche zu gebrauchen – dank seiner geregelten symmetrischen (XLR) und unsymmetrischen (Cinch) Ausgänge.

Neben der reinen Elektronik gibt’s als Highlight auch noch einen Kopfhörerständer aus Aluminium, der Kopfhörer „schwebt“ gewissermaßen jederzeit bereit über dem Gerät.

Preis Focal Arche: 2.500 Euro

