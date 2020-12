Flux-Hifi hat sich auf die Schallplatten-Pflege spezialisiert, das Portfolio umfasst Vinyl-Sleeves und diverse Reinigungswerkzeuge für die schwarzen Schätze, so zum Beispiel den Vinyl-Turbo, eine geerdete Carbon-Plattenbürste mit elektrischer Absaugung. Denn, so ist man bei Flux-Hifi überzeugt: Wer eine herkömmliche Plattenbürste nutzt, der kann Staubkörner eben nicht nur wegwischen, sondern sie auch versehentlich noch tiefer in die Rílle drücken. Bei einer gleichzeitigen Absaugung hingegen sei das Risiko dafür erheblich geringer. Nun ist der Vinyl-Turbo in einer noch leistungsfähigeren Version erhältlich.

Der neue Flux-Turbo 2.0 kommt nun im Vergleich zum erfolgreichen Vorgänger (den Flux-Turbo hatten wie bereits im Test) mit der doppelten Saugleistung, was unter anderem durch einen neuen Hochleistungsmotor mit 26000 U/min und eine optimierte Sauggeometrie erreicht wurde.

Flux-Hifi empfiehlt den „trockenen“ Einsatz bei neuen Schallplatten. Wer gebrauchte Schallplatten reinigen möchte, der sollte für ein optimales Ergebnis im Idealfall vorher noch eine Plattenwaschmaschine einsetzen.

Sie haben schon einen Vinyl-Turbo der ersten Generation? Gegen einen Obolus von 145,24 Euro können Sie diesen zu Flux-Hifi einsenden und dafür postwendend den Vinyl-Turbo 2.0 erhalten.

Preis Flux-Turbo 2.0 Plattenbürste/-sauger: 291,46 Euro

Kontakt

FLUX-Hifi GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 3-5

68723 Schwetzingen

Deutschland

Telefon: +49(0)6202-9508 904

E-Mail: info@flux-hifi.de

Web: https://www.flux-hifi.de/