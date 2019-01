Nein, ein Einzelkind war von vornherein nicht das Ansinnen von Christoph Winklmeier, dem Gründer und Chefentwickler von Fishhead Audio: Und so hat der im Februar 2017 an den Marktstart gegangene Standlautsprecher Fishhead Resolution 2.6 FS, den wir letztes Jahr auch im Test hatten, mit dem Fishhead Resolution 1.6 BS nun ein kompaktes Modell an die Seite gestellt bekommen.

Für kleine bis mittelgroße Räume, aber auch für Mehrkanal-Installationen optimiert, ist sich Christoph Winklmeier bewusst, dass Lautsprecher nie in allen Parametern perfekt, aber auf besondere Stärken trainiert sein können. Nun, in dieser Sache gilt bei Fishhead „nomen est omen“: Großen Wert legt man nämlich auf transparente, hochaufgelöste Klangbilder (Resolution = Auflösung).

Die Hochmitteltoneinheit der Fishhead Resolution FS 1.6 BS ist technisch daher komplett dem wohlbeleumundeten Standlautsprecher entlehnt – als da wären der hochdynamische AMT (Air Motion Transformer, ein ziehharmonikaartig gefalteter Folien-Hochtöner) sowie der bewusst klein gehaltene 80-Millimeter-Kohlefaser-Mitteltöner. Neues gibt es aber aus der Tieftonabteilung zu vermelden: Hier werkelt ein 160-mm-Basstreiber – ebenfalls mit Kohlefaser-Membran –, der auf ein Bassreflexvolumen spielt und – so Fishhead – einen Frequenzgang bis hinunter zu 55 Hertz (-3 dB) ermögliche.

Die 30 Millimeter starken Schall- und Rückwände der Fishhead Resolution 1.6 BS tragen auch zum Gewicht von 10,3 kg ihr Scherflein bei, wobei, apropos Gehäuse, die 1.6 BS ausschließlich in Matt-Weiß zu haben sind, aber von einer matt-schwarzen, magnetisch haftenden Frontblende optisch kontrastiert werden. Rückseitig finden sich schließlich, so die Pressemitteilung weiter, ein Single-Wiring-Anschlussterminal aus gefrästem Aluminium einschließlich vergoldeter, isolierter Polklemmen.

Wie gehabt ausschließlich im Direktvertrieb erhältlich, sind die neuen Kompaktlautsprecher Fishhead Resolution 1.6 BS zum Paar-Preis von 799 Euro ausgepreist – versandkostenfrei inklusive vier Wochen Rückgaberecht.

Kontakt

Fishhead Audio GmbH

Waldowallee 1

10318 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0) 176 301 262 72

E-Mail: info@fishhead-audio.de

Web: https://fishhead-audio.de/