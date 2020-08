An HiFi-Kabelmarken mangelt es sicherlich nicht – doch sucht man nach Kabeln zur Verwendung in Audio-Computern, die nach audiophilen Gesichtspunkten entwickelt wurden, wird die Sache übersichtlicher. Das hat offenbar auch die Berliner Manufaktur „fis Audio“ erkannt und eine entsprechende Audio-PC-Kabelserie „PC-Line“ an den Start gebracht, die „den Klang entscheidend verbessern kann“, wie eine aktuelle Pressemitteilung verspricht.

Gemeint sind dabei nicht so sehr USB- und LAN-Kabel, die fis Audio ebenfalls im Programm hat (fis Audio USB Emotion: 480 Euro/1 m; fis Audio Magic LAN-Kabel: 640 Euro/1 m), sondern tatsächlich Kabel zur Anbindung der HDD/SSD-Festplatte im PC beziehungsweise zur Stromversorgung des Mainboards, des DC/ATX-Konverters oder der CPU.

So stellt das im Bild oben zu sehende fis Audio Molex 24Pin-24Pin ATX (350 Euro) über 24 Kabelstränge unterschiedliche Spannungsversorgungen für das Mainboard bereit. Hierbei werden vergoldete Molexstifte mit Reinsilberlot an Stränge aus hochreinem Kupfer verlötet. So soll für einen „audiophilen Stromfluss im Mainboard“ Sorge getragen werden. Je nach Einsatzzweck, Pin-Belegung und -Anzahl werden verschiedene PC-Stromversorungskabel offeriert, deren grundsätzlicher Aufbau ganz ähnlich ist (die Preise starten ab 160 Euro).

Das fis Audio SATA-Kabel (270 Euro) zur Anbindung der im Computer verbauten Festplatte soll dank hochwertiger Stecker und des entsprechenden Leitermaterials ebenfalls einen klanglichen Fortschritt bieten.

Übrigens: Wer sich scheut, einen Audio-PC selbst zu optimieren, für den wird der fis Audio PC als vormontierter Bausatz angeboten. In Zusammenarbeit mit Grigg Audio Solutions wurde dabei auf kurze Signalwege, Resonanzberuhigung und beste audiophile Bauteile geachtet.

Der fis Audio PC arbeitet geräuschlos, da keine Lüfter oder rotierende Festplatten verbaut sind – er ist wahlweise mit silberner oder schwarzer Frontplatte zu haben, preislich geht‘s ab 3.475 Euro los.

Kontakt

fis Audio

Mudrastraße 29

12249 Berlin



Telefon: +49(0)30-7754423

E-Mail: bfit@fis-audio.de

Web: https://www.fis-audio.de/