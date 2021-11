In Freiberg am Neckar residiert das Fink HiFi Kompetenzzentrum: ein wohlsortierter Fachhändler mit reichhaltigem Serviecangebot. Hier finden auch regelmäßig Fachveranstaltungen statt – und eine neue wurde uns soeben per Pressemitteilung angekündigt.

Fink HiFi Kompetenzzentrum: Reise durch die Musikwelt

Einen umfassenden „Trip“ durch die Welt der highfidelen Musik will das Fink HiFi Kompetenzzentrum seinen Besucherinnen und Besuchern bieten. Da wäre zum einen der spannende Hörvergleich zwischen SACD, Schallplatte und digitalem Audiostream, zum anderen aber auch die Möglichkeit, Komponenten und Lautsprecher großer Marken zu hören.

So ist unter anderem Elektronik von Dan D’Agostino, VTL, Rega oder Luxman zu hören – und es kommen Lautsprecher von Wilson Audio zum Einsatz.

Als Fachmann vor Ort ist Maximilian Merk vom Hamburger Vertrieb Audio Reference. Er freut sich, gemeinsam mit dem Fink-Team, die Fragen der geneigten Gäste zu beantworten.

Wann?

Samstag, 04.12.2021 von 10 – 18 Uhr

Kontakt

Fink HiFi Kompetenzzentrum

Riedstraße 26

71691 Freiberg am Neckar



Telefon: +49(0)7141-9911322

E-Mail: hifi@my-hifi.audio

Web: https://www.my-hifi.audio/