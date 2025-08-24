News
FINEST AUDIO SHOW Zürich im November 2025

Auf zu neuen Klanggipfeln: Die „Finest Audio Show“ in Zürich

von | 24. August 2025

Nach dem erfolgreichen Neustart im Vorjahr öffnet die Finest Audio Show Zürich auch 2025 wieder ihre Türen. Die Veranstaltung im Mövenpick-Hotel „Zürich Regensdorf“ richtet sich an HiFi-Enthusiasten, Fachpublikum und alle, die sich für hochwertige Musikwiedergabe interessieren.

Schauen, hören, austauschen

Die Finest Audio Show Zürich positioniert sich bewusst zwischen regionaler Verwurzelung und internationaler Markenpräsenz. Die Messe verstehe sich, so der Veranstalter High End Society, nicht nur als Produktschau, sondern auch als Treffpunkt für Austausch, Inspiration und intensive Hörerlebnisse. Sie bringe Hersteller, Händler und Musikliebhaber in einer wohnraumähnlichen Umgebung zusammen.

Analogaudio auf der Finest Audio Show 2025 in Zürich

Die Finest Audio Show 2025 in Zürich: Analogfreunde kommen natürlich ebenfalls auf ihre Kosten

Möglichst realistisch

Präsentiert werden Audio-Lösungen von Anbietern aus der Schweiz sowie aus den angrenzenden Ländern. Die Bandbreite der Hifi-Messe reicht von kompakten Streaming-Lösungen über klassische HiFi-Komponenten bis hin zu hochkarätigen High-End-Systemen. Dabei soll der Fokus auf Vorführungen unter realistischen Bedingungen liegen, sodass Besucherinnen und Besucher die verschiedenen Klangcharaktere direkt erleben können.

Kopfhörer und Mobilaudio auf der Finest Audio Show 2025 in Zürich

Neben stationärem Hifi gibt es auch ein spezielles Angebot für Kopfhörer und Mobilaudio

Wann und wo?

  • Samstag, 1. November 2025, 10 – 18 Uhr & Sonntag, 2. November 2025, 10 – 17 Uhr
  • Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf | Im Zentrum 2 | CH-8105 Zürich-Regensdorf

Der Eintritt auf die Finest Audio Show Zürich ist übrigens frei.

Kontakt

High End Society
Vorm Eichholz 2g
42119 Wuppertal

Telefon: +49(0)202 – 702022
E-Mail: info@highendsociety.de
Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html

