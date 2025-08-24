FINEST AUDIO SHOW Zürich im November 2025

Nach dem erfolgreichen Neustart im Vorjahr öffnet die Finest Audio Show Zürich auch 2025 wieder ihre Türen. Die Veranstaltung im Mövenpick-Hotel „Zürich Regensdorf“ richtet sich an HiFi-Enthusiasten, Fachpublikum und alle, die sich für hochwertige Musikwiedergabe interessieren.

Schauen, hören, austauschen

Die Finest Audio Show Zürich positioniert sich bewusst zwischen regionaler Verwurzelung und internationaler Markenpräsenz. Die Messe verstehe sich, so der Veranstalter High End Society, nicht nur als Produktschau, sondern auch als Treffpunkt für Austausch, Inspiration und intensive Hörerlebnisse. Sie bringe Hersteller, Händler und Musikliebhaber in einer wohnraumähnlichen Umgebung zusammen.

Möglichst realistisch

Präsentiert werden Audio-Lösungen von Anbietern aus der Schweiz sowie aus den angrenzenden Ländern. Die Bandbreite der Hifi-Messe reicht von kompakten Streaming-Lösungen über klassische HiFi-Komponenten bis hin zu hochkarätigen High-End-Systemen. Dabei soll der Fokus auf Vorführungen unter realistischen Bedingungen liegen, sodass Besucherinnen und Besucher die verschiedenen Klangcharaktere direkt erleben können.

Wann und wo?

Samstag, 1. November 2025, 10 – 18 Uhr & Sonntag, 2. November 2025, 10 – 17 Uhr

Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf | Im Zentrum 2 | CH-8105 Zürich-Regensdorf

Der Eintritt auf die Finest Audio Show Zürich ist übrigens frei.

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html