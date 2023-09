Die High End Society vermeldet eine Premiere: Im November dieses Jahres soll es die erste Ausgabe der Finest Audio Show in Wien geben. Sie richtet sich an Musikliebhaber ebenso wie an Technikfreaks und HiFi-Enthusiasten.

Finest Audio Show Vienna: Audiophiles, Smartes, Kopfhörer

Offensichtlich hat die High End Society einen richtigen Riecher gehabt, denn die Zahl der Aussteller-Anmeldungen aus Österreich, Deutschland und benachbarten Staaten habe die Erwartungen übertroffen, heißt es. Rund 60 Hersteller, Vertriebe und Händler sind mit mehr als 190 Marken vertreten, sie werden auf einer rund 3000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche in 45 unterschiedlichen Räumen ein spannendes Potpourri highfideler Preziosen präsentieren.

Außerdem gibt es eine Wiederauflage des bereits von anderen High-End-Society-Messen erprobten Konzepts Soundsclever: Hier werden Anlagen zusammengestellt und präsentiert, die maximal 5.000 Euro kosten dürfen. Weitere Angebote sind ein spezieller Kopfhörerbereich (World of Headphones) sowie ein abwechslungsreiches Workshop-Programm, unter anderem mit Michael Holzinger und Matthias Böde.

Austragungsort ist das Austria Center Vienna, das nicht nur ausreichend Parkmöglichkeiten bietet, sondern auch bestens über den ÖPNV erreichbar sein soll. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung oder Akkreditierung ist nicht erforderlich.

Wann?

Samstag, 18. November 2023, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 19. November 2023, 10 – 17 Uhr

Wo?

Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1 | A1220 Wien

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html