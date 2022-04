Die High End Society, unter anderem Ausrichterin der allseits bekannten und beliebten High End München, kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung den Neustart der Regionalaktivitäten in Nordrhein-Westfalen an, nämlich die Finest Audio Show in Neuss.

Finest Audio Show Neuss: Was wird geboten?

Die Finest Audio Show findet im Dorint Kongresshotel Düsseldorf/Neuss statt. Nach einer durch die Pandemie bedingten Zwangspause erwarten die Veranstalter eine Vielzahl von Hifi-, Musik- und Technikinteressierten, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, aber auch den benachbarten Niederlanden.

Zwei Messetage stehen zur Verfügung – und es gibt keine Scheuklappen: Röhren- wie Transistortechnik, analoge Vinyllaufwerke und Streamer, Kopfhörer und Lautsprecher können ausgiebig betrachtet und probegehört werden. Die Hifi-Messe richtet sich aktiv an alle Interessierten – vom Neueinsteiger bis hin zum altgedienten Branchenkenner.

Die Finest Audio Show soll als Regionalkonzept in diesem Jahr auch noch in Dortmund (5. und 6. November) und Hannover (26. und 27. November) veranstaltet werden – und somit dauerhaft die große Hifi-Messe in München ergänzen.

Nicht zu vergessen: Der Eintritt ist kostenlos.

Wann?

11. und 12. Juni 2022 ab 10 Uhr

Wo?

Dorint Kongresshotel Neuss

Selikumer Str. 25 / 41460 Neuss

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/