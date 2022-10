Die High End Society erinnert in einer aktuellen Pressemitteilung an die alsbald stattfindende Finest Audio Show. Am 5. und 6. November 2022 treffen sich in Dortmund alle, die Freude an hochwertiger Musikreproduktion haben – zum Schauen, Hören und Stöbern.

Finest Audio Show Dortmund: Was wird geboten?

Rund 120 Marken präsentieren ihr Angebot. Mit dabei sind bekannte, große Hersteller, aber auch Newcomer und spannende Nischenanbieter. Die Bandbreite ist groß – es gibt analoge und digitale Elektronik, Lautsprecher, Tonträger und Zubehör. Wer sich genauer über die Firmen informieren möchte, die vor Ort sind, kann auf der Website der Veranstaltung im Markenverzeichnis schmökern.

Neben dem klassischen Messeprogramm gibt es am Samstag eine Stippvisite des Vinyl Bus, ein fahrender Schallplattenladen in amerikanischer Schulbus-Karosse, der Raritäten und Preziosen für alle Vinyl-Aficionados bereithält.

Der Eintritt ist übrigens frei. Wer sich vorab online im Ticket-Shop eine Eintrittskarte reserviert, erhält zusätzlich gratis ein Dreimonatsabo des Streaminganbieters Qobuz oder einen Dreimonatszugang für das Onlinemagazin Stereo+.

Wann und wo?

5. und 6. November 2022, jeweils ab 10 Uhr

Top Tagungszentrum

Emil-Figge-Straße 43 | 44227 Dortmund

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/