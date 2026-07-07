Köln erst im Frühjahr: Finest Audio Show Cologne wird auf 2027 verschoben

Die High End Society zieht die Notbremse im dichten HiFi-Herbstkalender und verlegt die Premiere der Finest Audio Show Cologne in das Folgejahr. Anstatt wie ursprünglich geplant Mitte November 2026, soll die neue Publikums- und Fachmesse für High-End-Audio nun Ende Februar 2027 an den Start gehen. Der Veranstalter reagiert damit laut eigenen Angaben auf den ausdrücklichen Wunsch der Industrie, da die enorme Dichte an Branchenevents im Spätherbst die personellen und logistischen Kapazitäten vieler Aussteller über Gebühr strapaziere.

Entlastung für den überhitzten Messe-Herbst

Mit der Verlegung in das erste Quartal des Jahres will das Team rund um Geschäftsführer Manuel Pinke entzerrte Planungsbedingungen schaffen. Die hohe Taktung von Messen im letzten Jahresdrittel habe bei vielen Marktpartnern zu Engpässen geführt.

Die Verschiebung soll allen Beteiligten den nötigen Freiraum geben, um den Messestart organisatorisch fundiert vorzubereiten. Das Konzept, mit regionalen Publikumsmessen eine direkte Schnittstelle zwischen Herstellern, Handel und Endkunden zu etablieren, soll durch die Terminkorrektur gestärkt werden.

Confex in der Domstadt bleibt gesetzt

Keine Experimente gibt es hingegen bei der Location. Als Austragungsort dient weiterhin das Confex auf dem Areal der Koelnmesse. Laut Veranstalter bietet der moderne Neubau dank flexibel aufteilbarer Räume und einer zeitgemäßen Infrastruktur ideale akustische und logistische Bedingungen für die Vorführung anspruchsvoller Audiokomponenten. Zudem setze man bewusst auf das wirtschaftlich starke und dicht besiedelte Einzugsgebiet der Rhein-Ruhr-Metropolregion, um ein hohes Besucherpotenzial anzusprechen.

Der neue Termin, am besten schon mal im Kalender eintragen: Samstag / Sonntag am 27. und 28. Februar 2027, genauere Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben.