Mit dem Modell ZE500 for ASMR erweitert Final sein Portfolio um einen True-Wireless-Kopfhörer, der gezielt auf die Bedürfnisse von ASMR-Fans sowie von Hörerinnen und Hörern von Einschlaf-Podcasts abgestimmt wurde. ASMR steht für „Autonomous Sensory Meridian Response” und bezeichnet eine entspannende Empfindung, die oft durch leise Geräusche wie Flüstern, Knistern oder sanftes Klopfen ausgelöst wird.

Ganz entspannt

„Die ZE500 sind keine Allround-In-Ears, sondern Werkzeuge für ein sehr spezielles Einsatzgebiet“, sagt der Vertrieb ATR. Allerdings nutzen ziemlich viele Menschen ASMR-Inhalte zum Einschlafen oder zum Stressabbau. Mit dem ZE500 adressiert der japanische Hersteller Final genau diese Nische. Die In-Ears sind bewusst auf subtile Klangdetails, minimale Lautstärken und störungsfreies Hören im Liegen ausgelegt.

Die speziell abgestimmten 6-mm-Treiber des ZE500 wurden so konzipiert, dass sie flüsternde Stimmen und sanftes Rascheln besonders plastisch und präsent wiedergeben – ohne übertriebene Schärfe im Hochtonbereich oder unangenehm hervorgehobene S-Laute. Das Klangbild soll auch bei geringer Lautstärke ausgewogen und angenehm zurückhaltend bleiben – ein klarer Vorteil für das Hören in Ruhephasen oder beim Einschlafen.

Ergonomie & clevere Funktionen

Auch die ergonomische Gestaltung zielt auf Komfort im Schlafzimmer: Jeder Hörer wiegt nur drei Gramm, eine nahtlose Silikonhülle soll dafür sorgen, dass beim Liegen nichts drückt – auch dann nicht, wenn man auf der Seite liegt. Gleichzeitig reduziert das Design die Gefahr versehentlicher Berührungen durch Touch-Gesten, etwa im Halbschlaf. Begleitend zur Hardware bietet die Final-App (für Android und iOS) einige clevere Funktionen: So lassen sich Systemtöne und Berührungsgesten vollständig deaktivieren, um akustische Unterbrechungen zu vermeiden. Zudem erlaubt die App eine besonders fein abgestufte Lautstärkeregelung – hilfreich für sensible Ohren oder Situationen, in denen selbst die leiseste Einstellung des Smartphones noch zu laut erscheint.

Bluetooth, Akku, Spritzwasser

Technisch setzt Final beim ZE500 auf Bluetooth 5.4 und unterstützt die Codecs SBC und AAC. Die Akkulaufzeit liegt – vermutlich dem geringen Gewicht geschuldet – bei bis zu 4,5 Stunden pro Ladung, insgesamt stehen bis zu 18 Stunden mit dem Ladecase zur Verfügung. Dank Schnellladefunktion genügt eine zehnminütige Aufladung für rund eine Stunde Wiedergabe. Das spritzwassergeschützte Gehäuse (IPX4) ist in den Farben Dark Cream und Dark Grey erhältlich.

Verfügbarkeit und Preis

Der Final ZE500 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 74,99 Euro.

