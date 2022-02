Der japanische Hersteller Final stellt mit dem UX3000 seinen ersten kabellosen Bluetooth-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling (ANC) vor. Er unterstützt Multipoint-Verbindungen, kann also zugleich mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden werden.

Final UX3000: Technik und Features

Es handelt sich beim Final UX3000 um einen Over-Ear-Kopfhörer mit dynamischen Treibern, dessen Haupteinsatzzweck der kabellose Musikgenuss via Bluetooth (SBC, AAC, aptX und aptX LL) ist, der aber im Fall der Fälle auch über ein mitgeliefertes Audiokabel betrieben werden kann.

Das aktive Noise-Cancelling soll störende Umgebungsgeräusche wirkungsvoll ausblenden – wahlweise beim Musikhören oder auch bei der Freisprechfunktion, sodass Telefonate ebenfalls von einer störungsfreien Wiedergabe profitieren können.

Der Bügel des Kopfhörers lässt sich zusammenfalten, so kann der Final UX3000 bequem in der mitgelieferten Tasche untergebracht werden. Final gibt die Akkulaufzeit mit 35 Stunden bzw. 25 Stunden (ohne/mit ANC) an, die Aufladezeit beträgt zweieinhalb Stunden. Erhältlich ist der neue Final UX3000 bei amazon.de – für einen Preis von 139 Euro.

(Die Fachhandelsprodukte von Final werden von Audio Trade vertrieben, die über Amazon erhältlichen von KS Distribution.)

Kontakt

KS Distribution GmbH

Greifenhagener Straße 9

10437 Berlin



Telefon: +49(0)30-200 466 22

E-Mail: info@ksdistribution.de

Web: https://www.ksdistribution.de/