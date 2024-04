Final D7000: Over-Ear-Kopfhörer mit Planarmagnet-Treibern

Der japanische Hersteller Final erweitert seine erfolgreich eingeführte D-Serie um das neue Modell D7000. Es handelt sich um einen offenen Over-Ear-Kopfhörer mit AFDS-Planarmagneten-Treibern. AFDS steht dabei für eine spezielle Dämpfungstechnologie.

Final D7000 – die audiophile Technik

Der 437 Gramm wiegende Final-Kopfhörer kommt mit einer besonders ausgefeilten Planarmagnet-Konstruktion, deren Membran nur ein Drittel dessen wiegen soll, was andere vergleichbare Lösungen an Masse aufbieten. Ziel der Entwicklung des Final D7000 sei es gewesen, die typischerweise reaktionsschnelle Hochtonwiedergabe von Flächentreibern mit dem gut ausgebauten Tiefgang und Bassvolumen üblicher dynamischer Treiber zu vereinen, heißt es in der Pressemitteilung des zuständigen Audio-Trade-Vertriebs. Das Air Film Damping System (AFDS) soll außerdem sicherstellen, dass die Membran des Treibers auch bei niedrigen Frequenzen und hohen Pegeln nicht mit dem Magneten in Berührung kommt.

Mit Blick auf die elektrischen Eckdaten des Magnetostaten werden herstellerseitig als Empfindlichkeit 89 dB/mW und als Impedanz 50 Ohm deklariert, was sogar auf eine gewisse Mobiltauglichkeit schließen lässt.

Verarbeitung

Der Kopfhörer Final D7000 soll sich neben seinen audiophilen Meriten auch durch besonders hochwertige Verarbeitung und Materialauswahl von der Masse abheben: So bestehen beispielsweise die Gehäuse aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung und die Ohrpolster aus einem äußerst atmungsaktiven Gewebe, das unter anderem edles japanisches Papier („Waschi-Papier“) als Oberflächenmaterial beinhaltet. Das soll für ein angenehmes Tragegefühl inklusive langer Lebensdauer bürgen.

Service

Apropos lange Lebensdauer: Der Final D7000 sei von Grund auf so konzipiert, dass fast alle Komponenten und Elemente schraubbar sind. Im eventuellen Servicefall soll das eine unkomplizierte Reparaturmöglichkeit bieten, doch auch Upgrades können auf diese Weise durchgeführt werden. Zum Lieferumfang des Kopfhörers zählen ein stabiles Reiseköfferchen sowie ein hochwertiges OFC-Kabel mit drei Metern Länge und einem 6,3-mm-Stereoklinkenstecker.

Der Final D7000 ist ab sofort erhältlich – zum Preis von 3.299 Euro.

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0)208 - 88 26 60

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/