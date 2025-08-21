Eine Diamantfolie als Membran, ein „Côtes de Genève“-Gehäusefinish sowie der weitgehende Verzicht auf Klebstoffe: Das sind nur drei technische Highlights, die den Final Audio A10000 so besonders machen. Und als sei allein die Technik nicht schon speziell genug, gibt es auch noch eine „Collector’s Edition“ des neuen japanischen Edel-In-Ear-Kopfhörers.

Gut zu hören, schwer zu messen

Die Diamantfolie entstehe durch Kristallisation auf einer Siliziumbasis, die anschließend entfernt werde, sodass ein extrem steifes und zugleich hauchdünnes Material zurückbleibe, so Final Audio. Die hohe Steifigkeit soll Schwingungen besonders präzise vonstattengehen lassen, sprich Verzerrungen so weit reduzieren, dass sie selbst für Messgeräte schwer zu erfassen seien.

Stabil – auch über die Zeit

Eine speziell entwickelte Polyurethan-Sicke fixiert die Membran, sie soll selbst langfristig elastisch bleiben und so Resonanzspitzen vermeiden. Die Verbindung zwischen Membran und Sicke erfolgt in einem kombinierten – nämlich pneumatischen und thermischen – Verfahren, das auf Klebstoff verzichtet und so nicht zuletzt eine hohe Serienkonstanz gewährleistet. Die doppellagig gewickelte Schwingspule ist ebenso auf Stabilität und reproduzierbare Eigenschaften ausgelegt.

Und auch die gesamte Bauweise des Final Audio A10000 lässt es zu, dass sich der Klebstoffeinsatz minimiert, stattdessen gelangen Verschraubungen zum Einsatz. Das erleichtere Final zufolge die Wartung, erhöhe die mechanische Stabilität und soll überdies Gehäuseresonanzen weiter reduzieren.

Schön schwarz im Bass …

Im Hörtest sollen sich diese Maßnahmen vor allem im Tiefton bemerkbar machen. Unterhalb von 100 Hertz sinke laut Final Audio die Verzerrungsrate deutlich, was zu konturierten Bassläufen und präziser Schlagzeugwiedergabe führe. „Stimmen behalten ihre Textur, Becken klingen fein aus und sind klar im Raum positioniert“, verspricht der Hersteller.

Anleihen aus der Haute Horlogerie

Das Gehäuse des Final Audio A10000 besteht aus präzisionsgefrästem Edelstahl. Die Oberfläche im „Côtes de Genève“-Schliff, bekannt aus der Uhrmacherei, ist nicht nur optisch auffällig, sondern beeinflusse den Japanern zufolge auch die akustischen Eigenschaften, da die definierte Struktur Vibrationen beeinflusse.

Die Collector’s Edition des Final Audio A10000

Neben der Standardversion bietet Final Audio eine weltweit auf 300 Exemplare limitierte Collector’s Edition des A10000 an. Diese Variante ist goldfarben ausgeführt, trägt eine individuelle Seriennummer und wird in einer Paulownia-Holzbox ausgeliefert. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine trotz Metallstruktur faltbare „Suzumi-Platte“, die als Display oder Ablage dient.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Der In-Ear-Kopfhörer Final Audio A10000 ist ab sofort zu einem Preis von 2.999 Euro erhältlich. Die Collector’s Edition liegt bei 3.299 Euro.

