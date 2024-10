FiiO M15S: Hochauflösender Audio-Player für Audiophile

Die meisten „Mobilhörer“ greifen vermutlich auf ihr Smartphone, ein Paar Kopfhörer und Spotify zurück – so lässt sich zu Hause und unterwegs gut Musik hören. Wer einen Schritt weitergehen und auf klanglich hohem Niveau hören will, der sollte sich in der Welt der DAPs (Digital Audio Player) umschauen. Solche Audio-Player können vor allem für audiophile Menschen eine wirkliche Bereicherung darstellen. Der FiiO M15S ist ein solches Gerät.

FiiO M15S: Verarbeitung und Bedienelemente

Beim FiiO M15S handelt es sich um ein hochwertiges Gerät, das gut in der Hand liegt. Es hat ungefähr die Größe eines Smartphones, fällt aber etwas dicker aus. Auffällig ist der obere Drehknopf für die Lautstärke, der beim Einschalten blau leuchtet. An der Seite befinden sich physische Knöpfe für die Steuerung der Musik, auf der oberen Seite die drei Klinkenanschlüsse für Kopfhörer. Das Gehäuse ist aus mattem Aluminium gefertigt und besitzt einen hochwertigen Charakter, der zur Preisklasse des Produktes passt.

DAC, Display, Akku

Die Rechenpower des FiiO M15S ist mit einem Mittelklasse-Smartphone von vor einigen Jahren zu vergleichen. Das reicht für einen DAP aber aus, denn es geht nicht um Schnelligkeit und Multitasking, sondern ausschließlich um hochwertige Audiowiedergabe. Hierbei soll auch der DAC-Chip ES9038 Pro helfen. Mit 4 GB RAM und einem guten Snapdragon-Prozessor lässt sich ebenfalls so einiges machen, nicht zuletzt soll es dafür Sorge tragen, dass die Apps auf dem Fiio flüssig laufen. Das 5,5-Zoll-Display bildet scharf ab und zeigt die Informationen zur aktuell laufenden Musik. Albencover werden in hoher Auflösung dargestellt.

Mit dem 6200 mAh Akku kommt das Gerät relativ weit. Anders als ein Smartphone hat es ja nur eine Funktion und kann ausgeschaltet werden, wenn keine Musik gehört wird – der FiiO soll um die neun bis zehn Stunden Spielzeit bieten. Der FiiO M15S verfügt zwar nur über 64 GB internen Speicher, lässt sich aber mit einer microSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitern.

Software

Auf dem FiiO M15S ist Android 10 installiert, eine etwas ältere Version, die aber für die Zwecke eines DAP völlig ausreiche. Natürlich gibt es die Möglichkeit, eine Verbindung mit einem PC via USB herzustellen, Audio-Dateien lassen sich so problemlos übertragen. Für mehr Sicherheit ist übrigens ein Investment in ExpressVPN für Mac und PC die richtige Lösung.

In Zeiten von modernen Smartphones und Apps wie Spotify, Apple Music oder YouTube Music fragen sich manche vermutlich, wie viel ein solcher Audio-Player eigentlich kosten darf. Die Antwort darauf ist wie immer sehr subjektiv. Der Preis des FiiO M15S liegt bei 999 Euro.

