Vom 6. bis 8. Februar 2026 lädt der Rellinger Fachhändler Fidelity zu seiner Hausmesse rund um die Themen HiFi und Heimkino – den „Fidelity Days“ – ein. Interessante Marken, ein umfangreiches Workshop-Programm und Live-Musik bieten Raum für ausgiebiges Hören und Vergleichen. Und es gibt einen „Promi“ am Würstchengrill …

30 Marken ohne Zeitdruck hören

Die Fidelity Days 2026 verstehen sich als offene Plattform für alle, die sich intensiver mit guter Musikwiedergabe beschäftigen möchten. An drei Tagen präsentieren mehr als 30 Hersteller und Marken ihre Produkte in unterschiedlichen Studios, die bewusst auf ruhige Hörbedingungen ausgelegt sind.

Das Angebot reicht von klassischen Einstiegslösungen bis hin zu ambitionierten High-End-Installationen, darunter für audiophile Feinschmecker eine rund 200.000 Euro teure Anlage im großen Hörraum im ersten Obergeschoss.

Vergleichen, fragen, workshoppen!

Neben den Vorführungen steht der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Besucher können Systeme vergleichen, Fragen stellen oder sich in Workshops gezielt mit einzelnen Aspekten der Audiowiedergabe befassen. Am Freitag und Samstag sind jeweils sechs Workshops geplant, am Sonntag ein reduziertes Programm mit drei Terminen. Ergänzt wird das Messegeschehen am Samstag durch ein Live-Konzert von Luna Keller.

Analoge Kompetenz (auch) am Grill

Auch abseits der Hörsessions ist für eine entspannte Atmosphäre gesorgt – vor allem für Leib und Magen: Im Außenbereich laden ein Burger-Foodtruck, ein Kaffeewagen sowie eine Grillstation mit Nürnberger Bratwürsten zur Stärkung ein. Hier werden Sie übrigens exklusiv von Clearaudio-Chef Robert Suchy bedient, der gutgelaunt die Grillzange schwenken wird. Ein beheiztes Outdoor-Zelt ist ebenfalls vor Ort, falls der Winter immer noch grimmig sein sollte …

Um Anmeldung wird gebeten – hier geht’s zur Registrierung.

Wann?

Freitag, 06. Februar 2026, 12 – 20 Uhr

Samstag, 07. Februar 2026, 10 – 19 Uhr

Sonntag, 08. Februar 2026, 10 – 16 Uhr

Kontakt

Fidelity

Adlerstraße 79

25462 Rellingen



Telefon: +49(0)40-25776690

E-Mail: shop@fidelity-hh.de

Web: https://fidelity-hh.de/