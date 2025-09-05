Mit dem OVO Evolution stellt der polnische Hersteller Fezz Audio einen neuen Kopfhörerverstärker vor, der auf den Einsatz mit hochwertigen, auch schwer anzutreibenden Kopfhörern ausgelegt ist – und modulare Erweiterungen möglich macht.

Headamp im Single-Ended-Trioden-Aufbau

Der OVO Evolution arbeitet mit einer Class-A-Schaltung im Single-Ended-Trioden-Aufbau. In der Ausgangsstufe kommen EL84-Röhren zum Einsatz, die durch aufwendig gefertigte Ausgangsübertrager des Herstellers Toroidy ergänzt werden. Eine Kombination, die ein präzises, räumlich stabiles Klangbild abliefern soll – so heißt es bei Fezz Audio.

Schnittstellen

Der Fezz Audio OVO Evolution bietet drei Kopfhörerausgänge: eine 6,3-mm-Klinkenbuchse, einen 4,4-mm-Pentaconn-Anschluss sowie eine symmetrische XLR-Buchse. Der Verstärker unterstützt Kopfhörerimpedanzen zwischen 16 und 600 Ohm, wobei drei Impedanzbereiche direkt am Gerät umgeschaltet werden können. Als Eingang stehen je ein symmetrischer (XLR) und ein unsymmetrischer (Cinch) Anschluss zur Verfügung. Zusätzlich sind ein XLR- und ein Cinch-Ausgang für die Durchleitung des Signals vorhanden.

Erweiterungs-Optionen

Eine Besonderheit ist die modulare Architektur: Der Verstärker lässt sich bei Bedarf um Bluetooth-, Digital- oder Phono-Module erweitern – wobei aus Platzgründen jeweils nur eines von drei möglichen Modulen verbaut werden kann. Das Bluetooth-Modul unterstützt aktuelle Standards wie aptX, AAC und MQA.

Das Digitalmodul stellt koaxiale und optische Eingänge bereit und basiert auf einem DAC von AKM. Für den Anschluss eines MM-Tonabnehmers steht überdies ein Phono-Modul mit RIAA-Entzerrung zur Verfügung.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Der neue Fezz-Amp OVO Evolution ist in sieben verschiedenen, teils aufpreispflichtigen Gehäusefarben erhältlich, und zwar ab sofort. Der Basispreis beträgt 3.495 Euro, die Erweiterungsmodule BT, Phono/MM und S/PDIF kosten jeweils 299 Euro.

Kontakt

Audium / Visonik

Catostraße 7b

12109 Berlin



Telefon: +49(0)30-613 47 40

E-Mail: kontakt@audium.com

Web: https://www.audium.com/