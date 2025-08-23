Teufel und der amerikanische Kulthersteller für Instrumente und Verstärker Fender präsentieren eine limitierte Sonderedition des Bluetooth-Lautsprechers Rockster Neo. Der Fender x Teufel Rockster Neo will den legendären Fender-Look mit der Klangperformance von Teufel vereinen.

Deutsch-Amerikanische Freundschaft

Die Gestaltung des Fender x Teufel Rockster Neo greift die Ästhetik der traditionellen Fender-Gitarrenverstärker aus Arizona auf, während das technische Innenleben auf der bewährten Berliner Basis des Teufel Rockster Neo beruht – einem mobilen Lautsprecher, der sich seit seiner Markteinführung mit hoher Pegelfestigkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bewährt habe, heißt es bei Teufel.

Energie!

Der Lautsprecher erreicht – wie sollte es bei einem Hersteller mit diesem Namen auch anders sein? – höllische Schalldruckpegel von bis zu 130 dB und eignet sich damit für den Einsatz bei größeren Veranstaltungen im Innen- wie Außenbereich. Technisch verfüge der Rockster Neo dabei über ein abgestimmtes Zwei-Wege-System für – so Teufel – druckvollen, ausgewogenen Klang.

Die Akkulaufzeit des Fender x Teufel Rockster Neo beträgt bis zu 36 Stunden bei mittlerer Lautstärke (IEC-Norm), im Eco-Modus sind sogar bis zu 56 Stunden möglich. Ein wechselbarer Akku, Schnellladefunktion sowie optionaler Netzbetrieb erhöhen die Flexibilität im Alltag. Die wetterfeste Bauweise (IP44), gummierte Gehäusekanten und ein Stativflansch unterstreichen den Anspruch des Fender x Teufel Rockster Neo in Sachen Mobilität und Robustheit.

Mit guten Kontakten

Bluetooth 5.3 mit AAC-Unterstützung, Google Fast Pair und eine Multipoint-Verbindung für zwei Geräte sorgen für einfache Konnektivität. Über zwei XLR-Kombo-Eingänge können Mikrofone oder Instrumente direkt angeschlossen werden – sie lassen sich mit Bluetooth-Quellen sogar ohne externes Mischpult kombinieren. Überdies ermöglicht die Teufel-Go-App individuelle Klangregelung und Steuerung.

Teamplay

Mit der Party-Link-Funktion lassen sich bis zu 100 kompatible Teufel-Lautsprecher (darunter Rockster Neo, Mynd und Rockster Go 2) kabellos koppeln. So vermag man auch bei größeren Events eine flächendeckende Beschallung zu realisieren. Der integrierte USB-C-Anschluss dient zusätzlich als Powerbank für mobile Geräte.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender x Teufel Rockster Neo ist ab sofort im Teufel Onlineshop sowie in den Teufel Stores erhältlich. Der Preis: 899,99 Euro.

