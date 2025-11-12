Klassisches Verstärker-Design trifft auf moderne Bluetooth-Technologie: Mit der Fender-Edition des Rockster Cross 2 bringen zwei renommierte Namen aus der Musik- und Audio-Welt einen portablen Lautsprecher auf den Markt, der auf und abseits der Bühne Eindruck hinterlassen will. Und ein kleines Sondergimmick für Gitarristen und Bassisten ist auch mit dabei …

Zwischen Verstärkeroptik und Outdoor-Tauglichkeit

Nach dem gemeinsamen Rockster Neo setzen Fender und Teufel ihre Kooperation nun mit dem Rockster Cross 2 fort. Der portable Bluetooth-Speaker kombiniert die visuelle Sprache klassischer Fender-Gitarrenverstärker mit einem robusten, wetterfesten Gehäuse und aktuellem Teufel-Klangtuning.

Das Modell ist für den flexiblen Einsatz konzipiert – ob draußen in der Natur, auf Reisen oder im Wohnzimmer – und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die hohe Klangqualität mit markantem Design verbinden möchten.

Tech-Talk

Technisch basiert der Rockster Cross 2 auf einem 2-Wege-System mit integriertem Subwoofer und passiven Bassmembranen. Für eine breite Klangbühne sorgt Teufels Dynamore-Technologie, ein Outdoor-Modus passt die Akustik an verschiedene Einsatzorte an. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 38 Stunden, im stromsparenden Eco-Modus sogar bis zu 46 Stunden.

Weitere Features und Funktionen

Über eine USB-C-Schnittstelle lässt sich der Fender x Teufel Rockster Cross 2 nicht nur schnell laden, sondern kann über die integrierte Powerbank-Funktion auch andere Geräte mit Energie versorgen. Die Steuerung erfolgt wahlweise direkt am Gerät, über die Teufel-Go-App oder via Bluetooth 5.3 – inklusive Unterstützung für AAC und Party Link, mit dem sich bis zu 100 Teufel-Geräte kabellos verbinden lassen. Zwei Cross 2 lassen sich außerdem zu einem Stereo-Set koppeln.

Optisch erinnert die Sonderedition mit ihrem breiten Tragegurt und dem klassischen Combo-Amp-Look deutlich an Fender-Klassiker aus dem Bühnenalltag. Und falls Sie selbst noch in die Saiten greifen möchten: Ein Plektrum mit Fender-Branding liegt dem Paket ebenfalls bei.

Verfügbarkeit und Preis

Der Bluetooth-Speaker Fender x Teufel Rockster Cross 2 ist ab sofort zum Preis von 299,99 Euro erhältlich. Und: Zum Marktstart bietet Teufel einen Welcome-Deal mit 10 Euro Preisnachlass.

