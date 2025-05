Der deutsche Hersteller „exD“ hat nicht nur ein Faible für eigensinnige Typografie, sondern auch für „saubere“ Netzwerke. Mit der „konNET“-Serie präsentiert er nun drei neue Netzwerkkomponenten, die speziell für den Einsatz in hochwertigen Audio-Setups entwickelt wurden. Die Netzwerk-Switches sollen die digitale Musikübertragung in HiFi-Systemen durch präzise Signalführung, hochwertige Bauteile und gezielte Entkopplung von Störquellen hörbar verbessern.

exD konNET-Serie

Im Zentrum der Entwicklung steht der Anspruch, die klangliche Qualität der digitalen Audiowiedergabe bereits an der Quelle zu optimieren. Dazu setzt exD auf technische Maßnahmen wie OCXO-Taktgeber mit hoher Langzeitstabilität, lineare Spannungsversorgungen sowie galvanische und optische Trennung der Signalpfade. Impedanzkontrollierte Leiterplattenlayouts, hochwertige Isolationstransformatoren sowie der gezielte Einsatz von Basotect-Schaum zur Dämpfung tragen ebenfalls zum Ziel bei, das darin besteht, den Einfluss hochfrequenter Störungen und Jitter deutlich zu reduzieren.

Die exD-konNET-Serie besteht aus drei Modellen, die unterschiedliche Einsatzszenarien abdecken.

exD konNET-k

Das Topmodell konNET-k ist ein Gigabit-Switch mit vier galvanisch getrennten RJ45-Ports (1 Gbit/s) und einem SFP-Port zur optionalen Glasfaseranbindung. Es richtet sich an Nutzer mit komplexen Audio- und Netzwerkinfrastrukturen, etwa bei der Einbindung von NAS-Systemen oder hochauflösenden Streamingdiensten.

Neben der stabilen Taktung durch einen OCXO-Taktgenerator setzt das Gerät auf ein speziell entwickeltes Platinenlayout und mehrstufige Filter zur Spannungsaufbereitung.

exD konNET

Der günstigere konNET ist ein Fast-Ethernet-Switch mit fünf RJ45-Ports, der bewusst auf geringere Datenraten (100 Mbit/s) setzt. Diese Reduktion soll hochfrequente Einstreuungen minimieren, ohne die Anforderungen verlustfreien HiRes-Streamings zu unterschreiten. Der exD konNET eigne sich laut Hersteller ideal für punktuelle Audioverbindungen, etwa zwischen Streamer, Router und NAS.

exD konNET-o

Als dritte Komponente bietet exD den konNET-o an, der elektrische Netzwerksignale in optische wandeln kann und sodann per Glasfaser weiterschickt. Das Gerät nimmt über eine RJ45-Schnittstelle ein herkömmliches Ethernet-Signal auf und gibt es über einen SFP-Ausgang optisch (oder elektrisch, je nach Modul) weiter.

Damit eigne sich der konNET-o insbesondere als letzte Stufe im HiFi-Rack zur vollständigen Isolierung vom restlichen Heimnetzwerk, so der Hersteller.

Verfügbarkeit und Preise

Die Geräte der exD-konNET-Serie sind ab sofort erhältlich. Preislich sieht es wie folgt aus:

exD konNET-k: 2.899 Euro

exD konNET: 2.199 Euro

exD konNET-o: 1.399 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)800-2345007

E-Mail: k.baumgartl@iad-gmbh.de

Web: https://www.audiolust.de/