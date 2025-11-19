In der Sage trennt König Artus das Schwert „Excalibur“ vom Fels – in der analogen Neuzeit hingegen trennt das Excalibur feinste Musikdetails vom Vinyl: Aus der Tonabnehmerschmiede Excalibur kommt mit dem Midnight Blue nämlich ein echtes Highend-MC-System auf den Markt. Mit seinem Delrin-Gehäuse, dem Microridge-Schliff des Diamanten und dem Alnico-Magnetsystem will der neue MC-Tonabnehmer beweisen, dass sich Magie und Technik nicht ausschließen müssen – zumindest nicht auf dem Plattenteller.

Excalibur Midnight Blue: Low Output & Transparenz

Der Excalibur Midnight Blue ist ein MC-Tonabnehmer mit niedriger Ausgangsspannung. Dadurch liefert er zwar wenig Pegel, soll sich aber durch ein besonders ruhiges, detailreiches und fein aufgelöstes Klangbild auszeichnen. Viele Audiophile schätzen diese Bauart, weil sie mehr Transparenz, Offenheit und eine präzisere räumliche Abbildung bietet – vorausgesetzt, die Phono-Vorstufe ist von hoher Qualität.

Materialkunde

Als erstes Excalibur-System residiert das Midnight Blue in einem Gehäuse aus Delrin – einem Hochleistungskunststoff mit besonders hoher Steifigkeit, geringer Reibung und bester Maßhaltigkeit. Auch bei den übrigen Bauteilen, so der Distributor TAD Audiovertrieb, sei auf höchste Qualität gesetzt worden: Der Nadelträger besteht aus dem leichten, aber extrem harten Werkstoff Bor. Er trägt eine Diamant-Abtastnadel mit aufwendigem Microridge-Schliff. Und der eingesetzte Alnico-Magnet soll für eine musikalisch-harmonische Klangcharakteristik sorgen.

Datenlage

Das 8,7 Gramm leichte System deckt einen Frequenzbereich von 10 bis 40000 Hertz ab und liefert eine Ausgangsspannung von 0,5 mV bei 1 kHz. Die Kanalungleichheit liegt bei unter 0,5 dB, die Kanaltrennung bei 25 dB (jeweils bei 1 kHz). Der Hersteller empfiehlt eine Auflagekraft von 2 Gramm und eine Abschlussimpedanz von 100 Ohm.

Verfügbarkeit & Preis

Das MC-System Excalibur Midnight Blue ist ab sofort erhältlich, der Preis beträgt 1.899 Euro. Hier finden Sie unsere bisherigen Excalibur-Testberichte.

Kontakt

TAD-Audiovertrieb

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/