Bisher vor allem für sauber konstruierte und scharf kalkulierte digitale Zuspieler und Elektronik bekannt, betritt Eversolo nun Neuland. Mit dem SE100 stellt der Hersteller aus Shenzhen erstmals einen eigenen Passivlautsprecher vor – und erweitert sein Portfolio damit um eine echte Produktneuheit jenseits der bisherigen Kernkompetenzen.

Kompakter Zwei-Wege-Lautsprecher mit klarer Linie

Der Eversolo SE100 – ein passiver Regallautsprecher – versteht sich als kompakte, wohnraumfreundliche Lösung und soll zugleich den Anspruch der Marke auf klangliche Präzision und technische Sorgfalt widerspiegeln. Eversolo setzt dazu auf ein offenbar solides Gehäusekonzept und eine klassisch aufgebaute Zwei-Wege-Architektur.

Knackig quadratisch

Die quadratische Schallwand des Eversolo SE100 misst 29 Zentimeter in Breite und Höhe (Gehäusetiefe: 18 Zentimeter) und besteht aus hochdichtem MDF, das gezielt auf Resonanzarmut ausgelegt sei. Die matte PU-Oberfläche im sogenannten „Starry“-Finish soll dem Eversolo SE100 eine zurückhaltende, hochwertige Anmutung verleihen, die, so die Pressemitteilung, im Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder als audiophile Desktop-Lösung funktioniere.

Wenig wählerisch

Ziel sei es laut Eversolo gewesen, einen Lautsprecher zu entwickeln, der sich optisch unaufdringlich in moderne Wohn- und Arbeitsräume einfügt. Im Alltag zeige sich der Eversolo SE100 entsprechend flexibel: Er lasse sich klassisch auf Ständern platzieren oder in Regalsysteme integrieren. Besonderes Augenmerk legt Eversolo auf die Kompatibilität mit IKEA-Kallax-Möbeln, wodurch sich der Lautsprecher gezielt in modulare Wohnkonzepte einfügen lässt.

Ausgewogen: die Treiberauswahl

Im Hochton arbeitet eine 25-Millimeter-Seidenkalotte mit Neodym-Antrieb. Sie soll feine Details mit guter Auflösung und stabiler räumlicher Abbildung wiedergeben und Stimmen wie Instrumente klar im Stereopanorama positionieren. Für den Mittel- und Tieftonbereich des Eversolo SE100 kommt ein 5,25-Zoll-Treiber mit Papiermembran zum Einsatz. Dessen Materialwahl zielt auf eine ausgewogene, langzeittaugliche Mittenwiedergabe.

Sorgsam austariert

Herzstück der SE100 ist die von Eversolo entwickelte „Blackedged Core“-Zwei-Wege-Architektur. Sie fußt Eversolo zufolge auf einer präzise austarierten Frequenzweiche mit selektierten Bauteilen, deren Auslegung auf Messdaten aus dem hauseigenen Akustiklabor basiere. Im Ergebnis soll sich ein weitgehend linearer Frequenzgang mit sauberer Phasenlage und stimmigem Timing einstellen. Der Bass reiche laut Datenblatt dabei bis etwa 50 Hertz hinab, sodass der Lautsprecher auch ohne Subwoofer ein überraschend vollständiges Klangbild liefere, so Eversolo.

Preis & Verfügbarkeit

Die Eversolo SE100 Lautsprecher sind voraussichtlich ab Mitte Februar 2026 erhältlich. Der Paarpreis liegt bei 499 Euro. Eine magnetische, akustisch weitgehend transparente Frontabdeckung gehört zum Lieferumfang.

