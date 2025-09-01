Eversolo T8: Streaming Transport mit Raumkorrektur

Für alle, die schon einen hochwertigen DAC in ihrer Audiokette haben, stellt eine reine Streaming Bridge – oder auch Streaming Transport genannt – häufig die optimale Alternative zu einem typischen Netzwerkspieler dar: Genau darauf zielt der neue Eversolo T8 ab, der laut Hersteller auf höchste Signalintegrität und umfassende Konnektivität ausgelegt sei – das alles jedoch mit bodenständig anmutender Bepreisung.

Puristisch ohne internen DAC

Der neue Streaming Transport Eversolo T8 richte sich – so heißt es in der Pressemitteilung zum Produktlaunch – an Nutzerinnen und Nutzer, die digitale Musikformate in bestmöglicher Qualität an externe Digital-Analog-Wandler (DACs) weitergeben möchten, sei es in High-End-Setups zuhause oder im Studio.

Via Cloud oder lokal

Der Eversolo T8 unterstützt hochauflösende Formate bis DSD512 sowie PCM 768 kHz/32 Bit. Neben lokal gespeicherter Musik – abrufbar über integrierte Dual-SSD-Slots mit bis zu insgesamt 16 TB Kapazität (Laufwerke nicht im Preis enthalten) – sind zahlreiche Streamingdienste direkt eingebunden. Darunter befinden sich unter anderem Tidal Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, HighResAudio, Deezer und Apple Music (über AirPlay 2). Roon wird ebenfalls unterstützt.

Touchdisplay, App oder Fernbedienung?

Das Betriebssystem basiert auf Android 11, wurde jedoch eigens auf den Eversolo T8 angepasst. Die Bedienoberfläche ist sowohl über das integrierte Touchdisplay als auch per App („Eversolo Control“) für Android, iOS und MacBooks der M-Serie zugänglich. Zusätzlich wird eine IR/Bluetooth-Fernbedienung mitgeliefert.

Anpassungsfähig

Ein zentrales Feature ist das Eversolo-Evotune-System zur Raumkorrektur, das mit einer automatischen Einmessung arbeitet. Diese erfolgt über ein optionales Mikrofon oder ein Apple-Smartphone. Dabei kommt ein parametrischer FIR-Equalizer zum Einsatz, dessen Einstellungen sich flexibel anpassen und abspeichern lassen. Auch klassische PEQ-Profile, Loudness-Einstellungen, Playback-Modi (Gapless, Crossfade) und plattformübergreifende Wiedergabelisten sind integriert.

Bitte nicht stören

Das Gehäuse des Eversolo T8 rekrutiert sich aus CNC-gefrästem Aluminium und verfügt über ein 6-Zoll-Touchdisplay, das eine intuitive Bedienung erlauben soll. Die interne Elektronik wurde mit Blick auf maximale Störarmut entwickelt. Ein lineares Netzteil mit eigens entwickeltem 4N-Kupfer-Ringkerntransformator versorgt die Schaltung. Zusätzlich zur hardwareseitigen Trennung von Strom- und Signalpfaden setzt Eversolo auf galvanisch isolierte USB-, Koaxial- und AES/EBU-DAC-Ausgänge.

Pünktlich auf die Femtosekunde

Eine femtosekundengenaue Clock soll für die exakte Taktung der ausgelieferten Nullen und Einsen bürgen. Für Netzwerkverbindungen stehen neben klassischem Ethernet auch WiFi 6 sowie die Vorrichtung für ein SFP-Modul (Modul nicht inklusive), sprich die Möglichkeit einer glasfaserbasierten Datenübertragung zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Streaming Brdige Eversolo T8 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.380 Euro.

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audiodomain.de/