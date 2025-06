Auf der diesjährigen High End in München präsentierte Eversolo erstmals seinen neuen Eversolo Play – ein vielseitiger Streaming-Verstärker, optional mit CD-Laufwerk. Plug and Play in Reinkultur offenbar – und auf jeden Fall ein augenscheinlich günstiger Preis …

Drei plus eins …

Der Eversolo Play vereint eine moderne DAC-Sektion, einen Class-D-Verstärker, umfassende Streaming-Funktionen sowie auf Wunsch einen CD-Player in einem einzigen Gerät. Der integrierte Verstärker liefert 60 Watt an 8 Ohm und 110 Watt an 4 Ohm – kein Watt-Feuerwerk, aber ausreichend Leistung für viele handelsübliche Lautsprechersysteme.

Cloud-affin

In der DAC-Sektion arbeitet der bewährte AK4493-DAC-Chip, der unter anderem durch ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis sowie geringe Verzerrungen glänzen soll. Die Streamingsektion des Eversolo Play ist mit einer Vielzahl von Musikdiensten kompatibel, darunter Tidal, Qobuz, Amazon Music, Deezer sowie Internetradio über TuneIn – außerdem erfahren Roon Ready und Tidal Connect Unterstützung.

Konnektivität: Digital und Analog

Anschlusstechnisch zeigt sich der Amp umfassend ausgestattet. Geboten werden ein HDMI-ARC- sowie ein optischer und koaxialer Digitaleingang, zudem eine USB-Schnittstelle zum Auslesen von Speichermedien. Aber auch zwei analoge Eingänge sind an Bord, nämlich Line und Phono (MM/MC). Ein Subwooferausgang ist ebenso vorhanden wie zwei Digitalausgänge (USB und RCA) für den Anschluss eines externen DACs.

Mit hauseigenem Bibliothekar

Natürlich unterstützt das Eversolo-System gängige Netzwerkprotokolle wie UPnP und WebDAV. Nutzer können damit Musikdateien von NAS-Systemen oder Cloud-Diensten einbinden und eigene Bibliotheken nahtlos integrieren. Für die Organisation der Musik kommt übrigens eine hauseigene „Verwaltungssoftware“ zum Einsatz. Diese erlaubt eine plattformübergreifende und strukturierte Organisation der Musiktitel, inklusive Volltextsuche über Online-Quellen.

Multiroom

Ein weiteres Merkmal des Streaming-Verstärkers ist die Multiroom-Funktionalität: Durch den parallelen Einsatz mehrerer Eversolo-Geräte lässt sich ein vernetztes HiFi-System für verschiedene Räume realisieren. Über eine zentrale App können Wiedergabe und Lautstärke standortunabhängig gesteuert werden.

Raumklanganpassung und flexible Anschlussmöglichkeiten

Der Eversolo play verfügt über eine integrierte Raumkorrektur, die über das Mikrofon eines Smartphones oder ein externes USB-Mikrofon arbeitet. Dabei werden akustische Eigenschaften des Hörraums analysiert und Korrekturen in Echtzeit vorgenommen – ein Vorteil insbesondere im Multiroom-Betrieb.

Gehäuse und Display

Gefertigt aus einem Aluminium-Unibody mit integriertem Kühlkörper, soll der Eversolo play hohe Stabilität und Schutz vor Störeinflüssen bieten. Das 5,5-Zoll-Display mit überarbeiteter Benutzeroberfläche erlaubt schnellen Zugriff auf zentrale Funktionen in sechs Hauptbereichen: Musikdienste, Funktionen, Apps, Connect, Cloud und Einstellungen.

Modellvarianten und Preise

Zur Markteinführung wird der Eversolo play in zwei Versionen erhältlich sein: als Standard-Edition sowie als CD-Edition mit integriertem CD-Laufwerk von Hitachi-LG. Letztere richtet sich an Nutzer, die neben Streaming auch klassische physische Medien nutzen möchten. Der Eversolo Play in der Standardversion kostet 699 Euro, die CD-Edition liegt bei 799 Euro.

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audiodomain.de/