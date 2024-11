Eversolo DMP-A10: Netzwerkspieler & Pre-DAC

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Eversolo – nämlich die Ankündigung eines neuen Netzwerkspielers und DACs, der noch im Laufe dieses Jahres verfügbar sein soll und erstmals auf der Audio Video Show in Paris als Vorserienmodell gezeigt wurde.

Eversolo DMP-A10: Wertige Details und eine Fülle an Features

Der Eversolo DMP-A10 bringt die Tugenden des DMP-A8 (ausführlicher Test DMP-A8) aufs nächste Level und kommt mit einigen technischen Lösungen, die noch ambitionierter und ausgefuchster erscheinen. Das beginnt schon beim hochwertigen USB-Interface (XMOS XU-316) und setzt sich fort beim State-of-the-Art-DAC-Chip ES9039Pro von ESS-Sabre, der Highresaudio bis hoch zu 32 Bit / 768 kHz, natives DSD512 und – wer’s braucht – MQA unterstützt.

Bei alledem vermag der Eversolo DMP-A10 Dienste wie TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Tuneln, IDAGIO, Radio Paradise, SoundCloud, Calm Radio, KKbox oder Highresaudio anzuzapfen. Weitere Musikdienste sollen künftig zusätzlich folgen.

Für optimalen Sound sorgen überdies eine neu entwickelte elektrische Isolationstechnologie, die sogar das Display-Panel inkludiert, sowie ein AK7739VQ-DSP-Prozessor und zwei – so Eversolo – hochpräzise OCXO-Taktgeber, die temperaturstabil für Jitterwerte unter 50 Femtosekunden gut seien.

Apropos Isolation – besonderes Augenmerk legt man auch auf den störungsfreien Anschluss externer digitaler Quellgeräte: Mithilfe der proprietären iCoupler-Technologie werden Taktsignal und Musikdaten zuerst von der Schnittstelle an eine isolierte Seite übertragen und anschließend vollständig neu synchronisiert, um größtmögliche Datenkonsistenz sicherzustellen.

Weiteres Soundtuning

Wer mag, kann zur Verbindung mit dem Netzwerk einen optional erhältlichen SFP-Glasfaseranschluss nutzen, der bekanntlich eine vollständige galvanische Trennung bietet; in der Standardausführung kommt der DMP-A10 mit einer klassischen RJ45-Buchse. Ebenfalls an Bord ist eine digitale Raumkorrektur, die wahlweise mit einem externen Messmikrofon oder mit einem Smartphone arbeitet. Der hierfür genutzte DSP lässt sich auch von Hand „verbiegen“, an Bord ist ein parametrischer 10-Band-Equalizer.

Vorstufe mit an Bord

Übrigens: Der Eversolo DMP-A10 dient nicht nur als Streamer und DAC (sowie als CD-Player/Ripper im Verbund mit einem externen Laufwerk), sondern ist zudem mit einer vollständig symmetrischen Vorstufensektion ausgestattet, die auch analoge Cinch- und XLR-Eingänge umfasst. Die Lautstärkeregelung erfolgt standesgemäß via Relais-gesteuerten R2R-Widerstandsnetzwerks. Zusätzlich zu je zwei USB-3.0-Anschlüssen und 4-TB-SSD-Steckplätzen unterstützt der Eversolo DMP-A10 Protokolle wie NFS, SMB und, logo, UPnP, sodass Musik auch von lokalen NAS-Geräten und anderen Netzwerkquellen gestreamt werden kann.

Sämtliche Stereo-Analogverbindungen – eingangsseitig und ausgangsseitig – sind doppelt ausgeführt, wunschgemäß symmetrisch/XLR oder unsymmetrisch (Cinch). Noch dazu gibt es zwei Mono-Subwooferausgänge. Die Digitalsektion wiederum bietet neben Bluetooth 5.0 sechs Eingänge (2 x optisch, 2 x koaxial, USB und HDMI ARC) sowie drei Ausgänge (USB, optisch, koaxial) für den Einsatz als Streaming Transport.

Die Bedienung

Die Steuerung des Eversolo DMP-A10 erfolgt wahlweise per mobiler App, Touchscreen oder über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung.

Preis Eversolo AMP-10: 3.780 Euro

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen



Telefon: +49(0)201-5073950

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audiodomain.de/