Mit einem herzlichen „Glück auf!“ aus Essen, der Heimat des Audionext-Vertriebs, erreicht uns die Kunde von einem neuen DAC und Kopfhörerverstärker in Personalunion: Der Eversolo DAC-Z10 soll klangliche Präzision und musikalische Spielweise in einem durchdachten Design miteinander vereinen, so heißt es.

Eversolo DAC-Z10 – Getrennte Ressorts für reinen Klang

Im Zentrum des Konzepts steht die von Eversolo entwickelte Fully Isolated Architecture (FIA), bei der digitale und analoge Sektionen des Geräts konsequent voneinander entkoppelt sind. Drei eigens entwickelte lineare Netzteile – je eines für den linken Kanal, den rechten Kanal sowie die Systemschaltung – sollen für eine störungsfreie Spannungsversorgung bürgen. Außerdem minimiere die vollständige Isolation Interferenzen und ermögliche eine erstaunlich saubere, dreidimensionale Klangabbildung, verspricht die Pressemitteilung.

Samtiges Teamplay mit AKM

Die Digitalwandlung übernehmen je Kanal ein Team aus AKM AK4191- und AK4499-Chips. Dank dieser doppelten Auslegung bleibt das gesamte Signal vom Eingang bis zur Umwandlung vollständig kanalgetrennt. Die Architektur soll Kanalübersprechen drastisch reduzieren und eine außergewöhnlich präzise, fein abgestimmte Wiedergabe ermöglichen. Dafür sprechen auch die THD+N-Werte (0,00008 %) sowie der Dynamikumfang von 130 dB, selbst bei DSD512 und PCM bis 768 kHz/32 Bit. Unterstützt wird dies durch AKMs-Velvet-Sound-Technologie, die samtigen und detailreichen Klang verspricht

Analoge Präzision: R2R-Lautstärkeregelung und Verstärkung

Weiteres Highlight und mit zum FIA-Konzept gehörend ist die kanalgetrennte, analoge Lautstärkeregelung per R2R-Widerstandsnetzwerk. Im Gegensatz zu manchen digitalen Lautstärkeschaltungen gibt es hier keine Quantisierungsverluste und eine gleichmäßige, verlustfreie Steuerung über den gesamten Pegelbereich hinweg. Gleichlauffehler oder mechanischer Verschleiß wie bei klassischen analogen Potis sind ebenfalls kein Thema.

Zudem bietet der Eversolo DAC-Z10 einen vollsymmetrischen analogen Vorverstärker mit XLR- sowie RCA-Ein- und Ausgängen. Eine mögliche analoge Verstärkung von +10 dB und äußerst geringe Verzerrungen sollen ihn laut Eversolo zum flexiblen Partner für Endstufen und Aktivlautsprecher machen.

Perfektes Timing: Clocksystem mit Femtosekunden-Präzision

Die Taktgebung übernimmt der Eversolo Precision Core: ein temperaturstabilisierter OCXO-Quarzoszillator, eine PLL-Schaltung zur Jitter-Kompensation sowie ein integrierter FPGA, der das Digitalsignal vor der Wandlung nochmals rekonstruiert. Für höchste Genauigkeit kann der Eversolo DAC-Z10 sogar mit externen Masterclocks (10 MHz oder 25 MHz, 50/75 Ohm) betrieben werden – eine Option, die besonders im Studioeinsatz oder bei komplexen Systemen von Vorteil ist.

Angenehm verbindlich

Ob USB-Audio, HDMI ARC/eARC, I2S, AES/EBU, koaxial/optisch oder Bluetooth – der Eversolo DAC-Z10 bietet eine breite Palette an digitalen Eingängen, alle elektrisch isoliert zur Vermeidung von Erdschleifen. Der USB-Eingang unterstützt DSD512 und PCM 768 kHz/32 Bit, der IIS-Port ist mit acht wählbaren Modi besonders vielseitig. Bluetooth 5.1 mit Qualcomm QCC5125 sorgt für hochauflösendes kabelloses Streaming.

Auch Kopfhörerfans kommen auf ihre Kosten: Der integrierte Verstärker passt sich automatisch der Impedanz an und liefert im High-Gain-Modus bis zu 1 Watt bei 16 und 32 Ohm – mehr als genug auch für anspruchsvolle Modelle.

Verspielt

Ein 8,8-Zoll-IPS-Touchscreen mit spektraler Anzeige bzw. schönen Spielereien wie wählbaren VU-Metern oder farblich anpassbaren Elementen Gesteuert wird der Evesolo-D/A-Wandler auf Wunsch natürlich auch per Smartphone über die Eversolo Control App, mit der sich Eingänge, Lautstärke und Einstellungen bequem aus der Ferne verwalten lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker Eversolo DAC-Z10 soll, so heißt es, in Kürze verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.980 Euro

