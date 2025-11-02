Im November 2025 bietet sich Musikliebhabern gleich zweimal die Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen von Audio Physic live zu erleben – einmal im Sauerland, einmal in der Hansestadt.

HIFI-Show mit Workshop-Charakter bei HiFi Studio Hegener in Bestwig

Den Auftakt macht das HiFi Studio Hegener im hochsauerländischen Bestwig, das am Freitag, 14. November, und Samstag, 15. November 2025, zur HiFi-Show 2025 lädt. In den großzügigen Vorführräumen erwarten die Besucher nicht nur spannende Klangdemonstrationen, sondern auch fundiertes Know-how rund um Musikreproduktion und Geräte-Setup.

Mit dabei sind Ingo Hansen (Phonosophie) und Manfred Diestertich (Audio Physic), die Neuheiten wie den Phonosophie Phonopre One das Phonosophie-LS4-Lautsprecherkabel sowie die neueste Version der Audio Physic Cardeas vorstellen – flankiert von Themen wie Plattenspieler-Optimierung, Streamereinbindung und der Wirkung verschiedener Feinsilber-Sicherungen. Auch praktische Tipps zur Aufstellung und Systemabstimmung kommen nicht zu kurz.

Wann & wo?

Am Freitag geht es ab 14 Uhr los, am Samstag ab 10 Uhr. Eine Anmeldung (elektro-hegener.gl@web.de) ist nicht zwingend erforderlich, wird aber gerne entgegengenommen.

HiFi Studio Hegener | Bundesstraße 168 | 59909 Bestwig

Queen trifft Cardeas – Hörabend im Auditorium Hamburg

In der dritten Novemberwoche lädt das Auditorium Hamburg ab 18:30 Uhr zu einem Hörabend ein, der zu einer kultigen Fanveranstaltung avancieren könnte: Unter dem Titel „Zwei Königinnen unter sich“ trifft die neue Audio Physic Cardeas auf die Musik der legendären Queen.

Den Lautsprechern zugeführt wird die Musik über eine McIntosh-Kette mit DS200 Streamer, C12000-Vorstufe und MC451-Endstufe, verkabelt mit hochwertigen Audio-Physic-Referenzverbindungen – und unterstützt durch den Powerwave-Netzfilter. By the way: Die Cardeas wirft unter anderem die PowerTrain-Technologie, neu entwickelte Carbon-Matrix-Chassis und ein zentrierspinnenfreies Antriebskonzept in den Ring – eine Präsentation auf Referenzniveau, so wird versprochen, die Technikfans und Musikfreunde gleichermaßen ansprechen soll.

Wann & wo?

Auch hier ist die Teilnahme kostenfrei, eine Anmeldung (shop@auditorium.de) wird ebenfalls erbeten. Los geht’s am Donnerstag, 20.11.2025, um 18:30 Uhr.

Auditorium Hamburg, Poggenmühle 1, 20457 Hamburg

Kontakt

Audio Physic GmbH

Almerfeldweg 38

59929 Brilon

Deutschland

Telefon: +49(0)2961-96170

E-Mail: info@audiophysic.com

Web: https://www.audiophysic.com/de/