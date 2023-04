Gleich drei interessante Veranstaltungen finden in den kommenden Monaten beim Bielefelder Fachhändler „Hört sich Gut an“ statt.

April: Audio Physic lädt am 28. und 29. April 2023 zum Avanti-Vergleich ein

Die Audio Physic Avanti wird Mitglied der „Reference Power-Train“-Familie und stellt sich dem Vergleichstest „alt“ gegen „neu“ – also mit und ohne „Power-Train“ (mit dem sich ältere Avanti übrigens aufrüsten lassen). Mit dabei ist Guido Schütze von Audio Physic.

Zur Registrierung für diesen Event geht es hier.

Mai: Am 26. Mai 2023 lädt „Hört sich Gut an“ zu den „Visions of Sound“

Die Veranstaltung von „Hört sich Gut an“, zusammen mit Christoph Diekmann von AREA Entertainment, will Dolby Atmos in seiner schönsten Form präsentieren und die Besucher ins „Mittendrin“ statt nur davor zu transportieren. Oder anders ausgedrückt: „Hört sich Gut an“ will zeigen, wie man mit Dolby Atmos den Konzertsaal ins Wohnzimmer bringen kann.

Weitere Informationen und die Registrierung zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.

Juni: Am 23. und 24. Juni trifft Retrodesign von KLH auf moderne Technik

Die amerikanischen Retro-Lautsprecher von KLH sollen im Zusammenspiel mit moderner Elektronik für ein mitreißendes Klangerlebnis sorgen, das „Hört sich Gut an“ gemeinsam mit Andreas Seelhorst vom deutschen KLH-Vertrieb Bellevue Audio präsentieren wird.

Weitere Infos finden Sie hier.

Die Location ist für alle drei Events gleich:

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: https://www.hsga-gmbh.de/