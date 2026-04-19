Zeit und Raum: Zeitrichtige Mangerwandler bei Raum & Klang in Chemnitz

Sind Sie spontan? Hier kommt ein Tipp für Kurzentschlossene, die sich noch im April ein schönes audiophiles Event gönnen wollen. Machen Sie doch mal einen Ausflug nach Chemnitz! Der Fachhändler Raum & Klang lädt dort nämlich am 24. und 25. April 2026 zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit Manger Audio und Rega ein.

Schlichtweg schlüssig: Manger

Wichtige Rollen spielen die Lautsprechermodelle Manger p2 (passiv) und Manger s1 (aktiv, siehe auch unser ausführlicher Testbericht), beide ausgestattet mit dem aktuellen Manger-Schallwandler W06. Eine besondere Stärke der Manger-Technologie liegt bekanntermaßen in ihrer Phasenkohärenz beziehunsgweise „Zeitrichtigkeit“ und der Fähigkeit, musikalische Ereignisse besonders schlüssig und plastisch darzustellen.

Premiere von Rega

Ergänzt wird die Vorführung durch eine Premiere im Händlerumfeld: Erstmals werden die neue Vor-/Endstufenkombination Rega Mercury und Rega Solis von Rega im Rahmen einer solchen Veranstaltung präsentiert. Nichtsdestotrotz war diese schicke Kombi bereits bei uns zu Gast – hier können Sie sich unseren ausführlichen Testbericht vom März des Jahres zu Gemüte führen.

Damit rücke eine Kette in den Fokus, die sich bewusst an klassischen analogen Idealen orientiere und musikalische Authentizität in den Vordergrund stelle, so die Veranstalter.

Teamplay

Durch das Programm führen Tobias Kimmer, Inhaber von Raum & Klang, sowie Gäste von den beteiligten Unternehmen, darunter Daniela Manger und André Georgie. Freuen Sie sich auf eine entspannte Atmosphäre mit viel Raum für intensives Hören, Vergleiche und Gespräche!

Wann?

Freitag, 24. April 2026, 11 – 19 Uhr

Samstag, 25. April 2026, 10 – 15 Uhr

Wo?

Raum & Klang

Hartmannstr. 3A | 09111 Chemnitz