Der bekannte Lautsprecherentwickler Karl-Heinz Fink (Fink Team) ist sei Anfang 2020 auch im Besitz der ursprünglich im Jahre 1983 von Robin Marshall gegründeten britischen Traditionsmarke Epos – und wird höchstpersönlich am zweiten Juniwochenende seine neu entwickelten Lautsprecher Epos ES-7N und ES-28N vorstellen. Das Event findet beim Fachhändler HiFi-Profis in Frankfurt am Main statt.

Epos ES-7N und ES-28N: Vorführung durch den Entwickler

Über beide neuen Modelle berichteten wir hier bei fairaudio bereits. Der Epos ES-28N ist ein Dreiwege-Standlautsprecher, der mit vier Treibern arbeitet und seine Premiere auf der High End 2024 in München feierte. Und beim Epos ES-7N handelt es sich um einen kompakten Zweiwegler, der sich nicht zuletzt aufgrund seiner nach vorne abstrahlenden Bassreflexöffnung sowie einer Regelmöglichkeit des Basspegels auch für die wandnahe Aufstellung eignen soll.

Karl-Heinz Fink wird beide Epos-Lautsprecher vorstellen, vorführen – und selbstverständlich den Zuhörerinnen und Zuhörern Rede und Antwort stehen. Freuen Sie sich auf eine spannende Veranstaltung im angemessenen Rahmen!

Wann?

Freitag, 7. Juni 2024, 12 – 19 Uhr

Samstag, 8. Juni 2024, 11 – 17 Uhr

Wo?

HiFi-Profis

Große Friedbergerstr. 23 – 27 | 60313 Frankfurt (Main)

Kontakt

HiFi Profis Frankfurt

Große Friedbergerstraße 23-27

60313 Frankfurt am Main



Telefon: +49(0)69 - 92 00 41 66

E-Mail: info@hifi-profis.de

Web: https://hifi-profis.de/