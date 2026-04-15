Historische Kulisse und ganz viel Tradition: Luxman zu Gast bei HiFi Linzbach

Wenn sich traditionsreiche HiFi-Geschichte und japanische Ingenieurskunst begegnen, entsteht ein Wochenende für alle Sinne: Am 24. und 25. April 2026 lädt HiFi Linzbach in seine historische Villa nach Bonn – und macht hochwertige Musikwiedergabe einmal mehr zum Erlebnis statt zur bloßen Vorführung.

Tradition und Atmosphäre

Seit inzwischen 76 Jahren (!) steht der Bonner Fachhändler für sorgfältig kuratierte Komponenten, persönliche Beratung und eine Atmosphäre, die bewusstes Hören in den Mittelpunkt stellt. In den individuell gestalteten Hörräumen der Villa können Besucher verschiedenste Setups in Ruhe erleben und vergleichen – fernab von Messetrubel und Zeitdruck.

Japanisches Kult-HiFi

Im Mittelpunkt der kommenden Veranstaltung von HiFi Linzbach steht in diesem Jahr die japanische Traditionsmarke Luxman, die auf über ein Jahrhundert Firmengeschichte zurückblickt. Interessant ist hier nicht zuletzt unser Firmenbericht über Luxman, auch wenn unser Besuch schon eine Weile zurückliegt. Die Manufaktur aus Yokohama präsentiert in Bonn eine Auswahl aktueller Komponenten und gibt Einblicke in ihre Philosophie, bei der technische Präzision, musikalischer Ausdruck und hochwertige Verarbeitung eine untrennbare Einheit bildeten, so die Japaner.

Die Deutschlandpremiere

Ein besonderer Höhepunkt des Events ist die Deutschlandpremiere des neuen Luxman L-100C, ein Class-A-Vollverstärker mit edler Ausstattung. Damit rückt eine der spannendsten Neuheiten der Marke in den Fokus – eingebettet in ein Programm, das sich ganz dem entspannten Hören, Vergleichen und Entdecken widmet. Begleitet wird das Wochenende von Produktmanager Krey Baumgartl (IAD GmbH), der in Workshops durch die Systeme führt, musikalische Beispiele aus verschiedenen Genres präsentiert und zum fachlichen Austausch einlädt.

Gerne auch spontan

Der Eintritt ist übrigens frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Wer sich für hochwertige Audiowiedergabe interessiert, kann das Event zum attraktiven Anlass nehmen, highfidele Tradition samt moderner Technik und spannender Musik in stilvoller Umgebung zu erleben.

Wann?

Freitag, 24. April 2026, 10 bis 18 Uhr

Samstag, 25. April 2026, 10 bis 14 Uhr

Wo?

HiFi Linzbach

Adenauerallee 124 | 53113 Bonn