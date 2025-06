Mit der Genesis Line und der Vanguard Line stellt Essenza by Bassocontinuo zwei Rack-Serien vor, die sich speziell an ambitionierte, aber preisbewusste Audiophile richten. Beide Linien sind Teil der noch jungen Marke Essenza, die unter dem Dach des italienischen Rack-Spezialisten Bassocontinuo firmiert.

Essenza by Bassocontinuo Genesis Line: Einstieg mit System

Die Genesis-Serie bildet schon seit einiger Zeit den preislich einfachsten Einstieg in das Portfolio von Essenza by Bassocontinuo. Die Racks basieren auf einem System mit Metallrohren und 22 mm starken HDF-Böden. Trotz des reduzierten Designs bietet die Serie eine klangoptimale Tragfähigkeit von bis zu 40 kg pro Ebene.

Wissenschaftlich geprüft

Die Entkopplung erfolgt hier über einfache Gummielemente zwischen Böden und Struktur – funktional, aber ohne aufwendige Mehrstufen-Dämpfung. Mit Varianten wie dem Proton (Tower-Rack), Quark (Amp Stand) und Neutron (AV-Rack) und fixen Etagenabständen (von unten nach oben: 110, 290 und 250 mm beim „Tower) soll sich die Genesis-Linie an Nutzer richten, die ein solides Rack zu einem überschaubaren Preis suchen. Gleichwohl betont Essenza by Bassocontinuo: Die Genesis-Racks seien „Made in Italy“ und überdies in einem Mailänder Labor wissenschaftlich auf ihr Schwingungsverhalten und mithin auf ihren klanglichen Einfluss geprüft und optimiert worden.

Essenza by Bassocontinuo Vanguard Line: Ein Schritt weiter

Sichtlich hochwertiger fällt die Verarbeitung der Vanguard-Racks aus. Auch hier handelt es sich um ein Konzept mit HDF-Platten, jedoch kommen diese in Steinoptik und mit einer stabilen Stahlrahmenkonstruktion. Die klangoptimale Traglast beträgt bis zu 45 kg je Ebene.

Ein zentrales Merkmal der Vanguard Line von Essenza by Bassocontinuo ist das dreistufige Dämpfungssystem: Neben Gummischeiben gelangen auch spezielle Resonanzabsorber (Harmonic Damping Resonators) zum Einsatz, was eine gezieltere Vibrationskontrolle ermöglichen soll. Die Rack-Serie umfasst den „Sirius“-Turm (zwei oder drei Ebenen) sowie den „Proxima“-Amp-Stand, der speziell für Endstufen oder generell große Komponenten gedacht ist. Die Etagenhöhen betragen von unten nach oben: 110, 270 und 230 mm, die Etagenflächen messen jeweils 590 x 450 mm.

Verfügbarkeit

Beide Linien wurden zur High End 2025 in München vorgestellt und sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die Preise reichen wir in Kürze nach …

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-533 203 59

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://www.audio-reference.de/