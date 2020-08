Neues aus dem Hause Esoteric: Gleich zwei Produkte sollen im Laufe dieses Monats im Fachhandel erhältlich sein, ein SACD/CD-Spieler und ein DAC/Netzwerkspieler. Sowohl die Preise als auch die audiophilen Ansprüche sind ambitioniert.

Der Esoteric K-03XD ist ein SACD/CD-Spieler der Referenzklasse und basiert auf dem bereits 2010 eingeführten Erfolgsmodell K-03. Herzstück ist ein komplett neu konstruierter Transportmechanismus namens VRDS-ATLAS, wobei VRDS für „Vibration-Free Rigid Disc Clamping“ steht – also einen Mechanismus, der die SACD/CD gewissermaßen in die Zange nimmt, auf dass sie vibrationsfrei rotiere.

Weiterhin kommt ein neuer, MQA-fähiger D/A-Wandler zum Einsatz, der komplett im Hause Esoteric entwickelt und nicht zugekauft wurde. Diverse digitale Eingänge und Ausgänge gestatten es, sowohl den internen DAC von außen anzusprechen als auch das von der Silberscheibe gelesene Datenmaterial an einen externen Wandler durchzureichen.

Der Esoteric N-01XD ist Netzwerkspieler und DAC in einem Gehäuse. Sein Herzstück ist eine außerordentlich leistungsfähige D/A-Wandlerarchitektur. Je nach Zuspielweg können PCM-Daten bis 48 Bit/768 kHz sowie DSD bis 22,5 MHz verarbeitet werden. Der audiophile Anspruch zeigt sich beispielsweise daran, dass das Signal der hochwertigen internen Clock per BNC anderen Digitalkomponenten zur Verfügung gestellt werden kann – aber es geht auch umgekehrt: Der Esoteric N-01XD hat auch einen Masterclock-Eingang für den unwahrscheinlichen Fall, dass sein Besitzer eine noch bessere Clock am Start hat.

An seine zwei USB-A-Ports können Speichermedien angeschlossen werden, von denen sich bequem streamen lässt. Ein USB-B-Eingang erlaubt zudem den Anschluss eines Computers. Die Bedienung des Geräts erfolgt über die kostenlose Esoteric-Sound-Stream-App, in die natürlich auch diverse hochauflösende Streamingdienste wie Tidal oder Qobuz eingebunden sind.

Preise:

CD-Spieler Esoteric K-03XD: 16.000 Euro

Netzwerkspieler/DAC Esoteric N-01XD: 22.000 Euro

Kontakt

Aqipa GmbH

Erchinger Weg 1c

85399 Hallbergmoos



Telefon: +49-(0)8142-4208-10

E-Mail: info@aqipa.com

Web: https://www.aqipa.com/