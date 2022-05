Esoteric ist gewissermaßen das Luxus-Label des Herstellers Teac. Und nicht nur luxuriös, sondern auch geheimnisumwoben ist die Premiere des allerersten Schallplattenspielers aus dem Hause Teac Esoteric: Wir dürfen vorab noch kein Foto zeigen, deswegen sehen Sie oben die Monoendstufe M1X, die auf der Münchener High End ebenfalls ihr Debüt geben wird.

Plattenspieler Esoteric Grandioso T1: Technik und Konzept

Nach langer Entwicklungsarbeit stellt Esoteric auf der kommenden High End den ersten Plattenspieler des Hauses vor. Das gute Stück besteht aus drei Komponenten: Der zentralen Abspieleinheit, dem Motorblock und einer separaten Stromversorgung.

Der Plattenteller wird vollständig kontaktlos zum Rotieren gebracht – ein Magnettreiber besorgt den Antrieb des Tellers, und das Ganze wird „induktiv synchronisiert“, so die Japaner. Über einen Drehregler lässt sich sogar einstellen, mit welcher Stärke die Magnettreiber arbeiten, was eine Feinabstimmung des Klangs gestatten soll. Die Geschwindigkeiten (33 1/3 und 45 UPM) können in 0,1-Prozent-Schritten eingestellt werden. Ein invertiertes Lagersystem soll eine möglichst gleichmäßige Rotation der Schallplatte sicherstellen.

Das Plattenspielerchassis ist dreischichtig und besteht aus Aluminium und Holz, das Mittelchassis wurde mit Hochglanz-Klavierlack veredelt. Erhältlich ist der Esoteric Grandioso T1 wahlweise „nackt“ oder mit dem TA-9D-Tonarm; ein optionales Tonarm-Board gestattet es, den Grandioso T1 mit bis zu drei Tonarmen zu betreiben.

Monoblockendstufe Esoteric Grandioso M1X

Weiterhin stellt Esoteric auf der High End zum ersten Mal in Europa den Monoblockverstärker Grandioso M1X vor (siehe Teaserbild ganz oben). Dieser leistungsfähige Bolide bringt lineare 300 Watt an 8 Ohm bzw. maximal 2400 Watt an 1 Ohm und wurde mit einem 3000-VA-Hauptnetztrafo ausgestattet, der alleine 19 Kilogramm auf die Waage bringt.

Netzwerkspieler/Pre/DAC Esoteric N-05XD

Zu guter Letzt gibt es den neuen Esoteric N-05XD zu bestaunen, der ein All-in-one-Paket aus Netzwerkplayer, DAC und Vorstufe darstellt.

All dies und noch viel mehr erleben Sie auf der High End in München am Teac-Stand im Atrium 4, Stand F214.

Kontakt

Aqipa GmbH

Erchinger Weg 1c

85399 Hallbergmoos



Telefon: +49-(0)8142-4208-10

E-Mail: info@aqipa.com

Web: https://www.aqipa.com/