Erzetich Charybdis: magnetostatischer Kopfhörer | News fairaudio

Der 2012 in Slowenien gegründete Hersteller Erzetich stellt mit dem Erzetich Charybdis einen neuen Kopfhörer vor, der – so Gründer Blaž Erzetič – das neue Referenzmodell des Hauses darstelle. Er kommt mit planarmagnetischen Treibern.

Erzetich Charybdis: Konzept und Design

Erzetich setzt also nicht auf klassische dynamische Treiber, sondern magnetostatische Vollbereichstreiber, wie es auch andere ambitionierte Hersteller wie beispielsweise Audeze, Hifiman oder Dan Clark Audio tun. Die Treiber ruhen in CNC-gefrästen Aluminiumschalen, Ohrpolster aus Veloursleder sollen in Verbindung mit einem Carbonfaserkopfband für bequemen Sitz sorgen.

Noch ein kurzen Blick auf die technischen Daten des Erzetich Charybdis: Es handelt sich um ein offenes Over-Ear-Modell mit einer recht niedrigen, mobilaudiofreundlichen Impedanz von 43 Ohm und einem schon recht satten Gewicht von 740 Gramm. Die symmetrisch ausgeführten Anschlusskabel sind steckbar, im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein Adapter, der auch den asymmetrischen Betrieb des Kopfhörers ermöglicht.

Außerdem kündigt Erzetich einen neuen Kopfhörerverstärker namens Scylla an, der speziell für den Charybdis entwickelt werde – und voraussichtlich ab Frühsommer erhältlich sein wird.

Preis Erzetich Charybdis: 3.000 Euro

Kontakt

Erzetich

Opekarniška 15a

SI-5290 Šempeter pri Gorici

Slowenien

Telefon: +386 41 509 514

E-Mail: info@erzetich-audio.com

Web: www.erzetich-audio.com