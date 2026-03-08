Nach dem in der Szene sehr bedauerten Aus des Berliner Traditionsgeschäfts „HiFi im Hinterhof“ formiert sich ein bekanntes Team der Hauptstadt neu: Sechs Kernmitglieder der ehemaligen Mannschaft haben unter der Leitung von Clemens Treige den Hifi.Shop gegründet. Am Bahnhof Südkreuz entsteht damit ein neues Fachgeschäft für HiFi, Heimkino und Studio-Audio.

Südkreuz statt Hinterhof: Neue Anlaufstelle für Musik und Heimkino

Mit dem Hifi.Shop erhält Berlin einen neuen Anlaufpunkt für anspruchsvolle Musik- und Heimkino-Enthusiasten sowie Musikschaffende. Hinter dem Projekt steht die Hifi & Friends GmbH, die durch langjährige Expertise von HiFi im Hinterhof bekannt und geschätzt ist.

Bestens angebunden

Der neue Standort befindet sich in der Wilhelm-Kabus-Straße 77 in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Südkreuz, was eine ziemlich zentrale und gute ÖPNV-Anbindung bedeutet – überdies werden eigene Kundenparkplätze geboten. Und klingt der Name Hifi.Shop auch ziemlich „internetig“ sollen Beratungskompetenz und ein modernes Fachhandelskonzept im Vordergrund stehen. Als eines des zentralen Alleinstellungsmerkmale des Hifi.Shop nennt das audiophile Sextett außerdem die zusätzliche strategische Ausrichtung auf den Professional-Audio- und Studio-Bereich.

Erlebniswelten

Auf rund 333 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen mehrere spezialisierte Erlebnisbereiche, darunter ein akustisch optimierter High-End-Vorführraum für preisbewusste Systeme ebenso wie für exklusive Audio-Anlagen, ein großer Hörsaal für Lautsprechervergleiche sowie eine umfangreich ausgestattete Kopfhörer-Lounge. Flankiert wird das Angebot durch einen Bereich für Phono- und Studio-Technik, der bewusst eine Brücke zwischen klassischem HiFi und professioneller Audioproduktion schlägt.

Film ab!

Auch Heimkino spielt im Konzept eine zentrale Rolle. Am Standort betreibt das Team ein Dolby-Atmos-Referenzkino mit Einbaulautsprechern, verschiedenen Projektor-Systemen und variablen Leinwandlösungen, in dem unterschiedliche Installationskonzepte realistisch demonstriert werden können. Darüber hinaus finden Besucher im Laden einen Lifestyle-Bereich mit ausgewählten Audio- und Designprodukten.

Auf die Plätze, fertig, los: die Etappen

Der Start erfolgt in zwei Etappen: Bereits im März 2026 geht der zugehörige Online-Shop an den Start, während die offizielle Eröffnung des Ladengeschäfts in Berlin-Schöneberg für Ende März beziehungsweise Anfang April angedacht ist. Mit Vorführungen, Veranstaltungen und persönlicher Beratung will das Team den neuen Standort langfristig als Treffpunkt für Musikliebhaber, Heimkino-Fans und Kreative etablieren.

Wir finden: Engagierter und kompetenter Fachhandel ist fürs Thema hochwertige Musikwiedergabe elementar. Wir wünschen dem Hifi.Shop-Team maximalen Erfolg! Und werden weiter berichten …

Kontakt

Hifi & Friends GmbH

Wilhelm-Kabus-Straße 77

10829 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-65853624

E-Mail: info@hifi.shop

Web: http://www.hifi.shop/