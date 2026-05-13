Bitte Aufkreuzen am Südkreuz: Eröffnung des Hifi.Shop - Neustart für das Team von Hifi im Hinterhof

Nach dem in der Szene sehr bedauerten Aus des Berliner Traditionsgeschäfts „HiFi im Hinterhof“ hat sich ein bekanntes Team der Hauptstadt neu formiert: Sechs Kernmitglieder der ehemaligen Mannschaft haben unter der Leitung von Clemens Treige den Hifi.Shop gegründet. Das Fachgeschäft ist ab sofort eröffnet – am strategisch günstigen Standpunkt unweit des Bahnhofs Südkreuz in Berlin.

Südkreuz statt Hinterhof: Neue Anlaufstelle für Musik und Heimkino

Mit dem Hifi.Shop erhält Berlin einen neuen Anlaufpunkt für anspruchsvolle Musik- und Heimkino-Enthusiasten sowie Musikschaffende. Hinter dem Projekt steht die Hifi & Friends GmbH, die durch langjährige Expertise von HiFi im Hinterhof bekannt und geschätzt ist.

Bestens angebunden

Der neue Standort befindet sich in der Wilhelm-Kabus-Straße 77 in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Südkreuz, was eine ziemlich zentrale und gute ÖPNV-Anbindung bedeutet – überdies werden eigene Kundenparkplätze geboten. Und anders als der ziemlich internetige Name „Hifi.Shop“ vermuten lässt, sollen Beratungskompetenz und ein modernes Fachhandelskonzept im Vordergrund stehen. Als eines des zentralen Alleinstellungsmerkmale des Hifi.Shop nennt das audiophile Sextett außerdem die zusätzliche strategische Ausrichtung auf den Professional-Audio- und Studio-Bereich.

Erlebniswelten

Auf rund 333 Quadratmetern Verkaufsfläche finden sich akustisch optimierte Räume, zum Beispiel ein dedizierter Phono-Raum, überdies ein Dolby-Atmos-Referenzkino sowie eine exklusive Kopfhörerlounge.

Toi, toi, toi!

Wir finden: Engagierter und kompetenter Fachhandel ist fürs Thema hochwertige Musikwiedergabe elementar. Und wünschen dem Hifi.Shop-Team maximalen Erfolg!