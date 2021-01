Gleich, ob es sich um eine große Familienfeier oder eine Geburtstagsparty handelt, Musik spielt eine große Rolle. Mit ihr steht und fällt die Stimmung. Bestenfalls steht ein Freund oder Bekannter bereit, der mit Fingerspitzengefühl die passenden Lieder auswählt. Wichtig ist außerdem das Equipment. Es sorgt für erstklassige Klangerlebnisse, einen reibungslosen Ablauf und gute Laune.

Moderne Hard- und Software erleichtern den DJ-Einsatz

Schallplatten und CDs kommen heute auf Feiern kaum noch zum Einsatz. Die heutige Technik macht es uns leicht, mit einer kostenlosen DJ-Software Gästen musikalische Höhepunkte zu bieten. Mit gutem Equipment, das man sich auch ausleihen kann, lässt sich jede Party zum Kochen bringen. Es gibt unzählige gratis Audiomixer, die zu einem echten Musikgenuss beitragen und zum Tanzen verführen. In der Regel enthalten sie zahlreiche Schnelleinstellungen, sodass man beispielsweise problemlos Lieder ineinander übergehen lassen kann. Die digitalen DJ-Lösungen von heute bieten Funktionen für den perfekten Übergang an. So gelingen auch Änfänger perfekte Übergänge mit Tempowechsel.

Überlegungen für die Auswahl der Songs

Um einen Flop zu vermeiden, sollte sich ein DJ sorgfältig auf die Party vorbereiten. Die wichtigsten Informationen, die der DJ wissen muss, sind Musikgeschmack der Gastgeber, Alter der Gäste und natürlich der Anlass des Festes. Dass Musik, die für eine Cocktailparty geeignet ist, nichts auf einer Feier zum 18-jährigen Geburtstag zu suchen hat, versteht sich von selbst. Allein die Lautstärke unterscheidet sich: Bei der einen Veranstaltung ist dezente Hintergrundmusik gefragt, bei der anderen geht es um dynamische Songs, die zum Tanzen und Mitsingen animieren.

Es hat sich herauskristallisiert, dass vor allem Evergreens bei den breiten Massen immer gut ankommen. In diesem Fall spielt das Alter der Partybesucher kaum eine Rolle, denn sie sind in der Regel bei Jung und Alt bekannt. Bei stark gemischten Altersgruppen empfehlen sich Charthits aus den letzten Jahrzehnten bis zu aktuellen Stücken. Damit ist garantiert, dass für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist.

Die ideale Ergänzung für eine stimmungsvolle Party

Seit es Kameras gibt, verewigen wir die schönsten Momente in unserem Leben auf Fotos. Mobile Smartphones kommen dafür häufig zum Einsatz, sie führen zu unzähligen Schnappschüssen und Selfies. Smartphones sind Fluch und Segen zur gleichen Zeit, da die Benutzung doch Aufmerksamkeit stiehlt und ablenkt. Nicht ungewöhnlich sind daher Bitten der Gastgeber, auf die Smartphone-Nutzung während der Feier zu verzichten. Polaroid-, Einmalkameras und Fotoboxen hingegen sind aktuell im Trend, um lustige Bilder der Party festzuhalten: Wer sich für eine Fotobox entscheidet, kann beispielsweise die Fotobox mieten bei foboxy.de. Die Fotoboxsorgt nicht nur für gute Bilder, sondern sie können direkt auf einem großen Bildschirm angeschaut und ausgedruckt werden. Fotos stellen das Highlight einer jeden Party dar. Sie sind auch noch Jahre später wertvolle, witzige Erinnerungen.