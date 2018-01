Neues von Electrocompaniet: Der Vollverstärker ECI-6, den es bis dato nur in Versionen mit Digitaleingängen bzw. mit Streamingmodul gegeben hat, ist nun auch in einer rein analogen Variante erhältlich und bildet damit den neuen, preisgleichen Einstieg in die Classic-Verstärkerserie der Norweger, den zuvor der ECI-5 MK II markierte.

Der Amp leistet 2 x 125 Watt an 8 Ohm bzw. 2 x 200 Watt an 4 Ohm und soll – so die Pressemitteilung – gegenüber dem ECI-5 MK II nicht nur eine optimierte Spannungsversorgung, sondern auch eine verbesserte Vorstufe besitzen. Die Class-A-Vorstufe ist diskret aufgebaut, die Endstufe hingegen finde – so Electrocompaniet – durch ihre sachte Gegenkopplung eine optimale Balance zwischen kontrolliertem Tiefton, feinzeichnendem Mittenband und detailgenauem Hochton.

Der Electrocompaniet ECI-6 kommt mit vier Hochpegeleingängen (von denen einer symmetrisch ausgeführt ist) und zwei Pre-Outs – sowie je einem symmetrischen XLR-Out und einem unsymmetrischen Cinch-Out. Durch optional erhältliche Module kann der ECI-6 um digitale Eingänge bzw. eine vollwertige Streamingfunktionalität erweitert werden.

Preis:

Electrocompaniet ECI-6: 3.990 Euro

