Der Hersteller Electrocompaniet hat schon vor einigen Jahren seine EC-Living-Produktlinie herausgebracht: Es handelt sich dabei um ein modulares System aus kabellosen Lautsprechern, Verstärkern und Streamern. Jetzt gibt es eine Neuerung, nämlich eine praktische und kostengünstige Fernbedienung.

Electrocompaniet EC-Living-Serie: Konzept und Mitspieler

Die EC-Living-Serie von Electrocompaniet besteht aktuell aus den streamingfähigen WLAN-Lautsprechern TANA L-2 und SL-2, dem Streamer Rena S-2 und dem Streamingverstärker Rena SA-2. Außerdem gibt es noch einen ebenfalls wireless integrierbaren Zusatz-Subwoofer namens Sira L-1. Wir hatten übrigens schon vor längerer Zeit zwei Modelle im Test und waren von Funktionalität und Klang gleichermaßen angetan: Das können Sie in unseren Testberichten zum EC Living Rena SA-1 und Tana L-1/SL-1 nachlesen.

Selbstverständlich lassen sich alle EC-Living-Produkte seit jeher via App steuern – doch es gibt ja auch Situationen, in denen man das Smartphone gerne einmal weglegen möchte. Dafür hat Electrocompaniet jetzt eine praktische und noch dazu preisgünstige Lösung gefunden, nämlich eine Systemfernbedienung, die sich per Bluetooth mit den EC-Living-Geräten verbindet. Neben der Lautstärke lassen sich weitere grundlegende Funktionen steuern.

Freundlicherweise hat man bei Electrocompaniet auch an die Besitzer der Vorgängerversionen mit der „1 im Namen“ – also beispielsweise unsere oben erwähnten Testkandidaten – gedacht: Per einfachem Firmwareupdate können auch diese in den Genuss der Fernbedienbarkeit mit der neuen Electrocompaniet-Fernbedienung kommen.

Preis Electrocompaniet EC-Living-Fernbedienung: 39 Euro

