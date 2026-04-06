Electrocompaniet EC 5: Flaggschiff-Vorstufe | News fairaudio

Keine Kompromisse – das war offenbar die Ansage, als es bei Electrocompaniet um die Entwicklung der neuen Hochpegelvorstufe EC 5 ging. Schon im letzten Jahr auf der Münchner High End vorgestellt, soll sie nun nach dem diesjährigen audiophilen Get-together in Wien marktreif sein.

Die Electrocompaniet EC 5 zeigt sich beeindruckend konsequent auf Signalreinheit ausgelegt – unter anderem mit einer aufwendig entwickelten Lautstärkeregelung, vollsymmetrischem Class-A-Aufbau und einem technischen Anspruch, der deutlich über klassische Vorstufenkonzepte hinausgeht.

Electrocompaniet EC 5: Klangreinheit statt Feature-Vielfalt

Im Fokus der Entwicklung der neuen Top-Vorstufe stand weniger Anschluss- oder Feature-Vielfalt als vielmehr die Frage, wie sich das Audiosignal maximal unverfälscht verarbeiten lässt – mit dem erklärten Ziel, dass die Elektronik klanglich in den Hintergrund zu treten hat, so die Norweger.

Ein zentrales Element der Electrocompaniet EC 5 ist die komplett neu entwickelte Lautstärkeregelung – sie erfolgt in nicht weniger als 1000 Schritten mit einer Auflösung von 0,1 dB. Dadurch lässt sich der Pegel des Signals sehr fein dosieren, ohne dass typische Nebeneffekte wie Rauschen oder Verzerrungen hinzukommen sollen. Statt mechanischer Bauteile oder Relais setzt Electrocompaniet dabei auf ein rein elektronisch verschaltetes Widerstandsnetzwerk. Der Clou: Die Länge des Signalwegs bleibt, unabhängig von der eingestellten Lautstärke, konstant – ein Detail, das in der Praxis für mehr Transparenz und Stabilität sorgen soll.

Auch sonst finden sich weder Relais noch mechanische Schalter im Signalweg, stattdessen kommen proprietäre elektronische Schaltungen zum Einsatz – sowohl bei der Eingangswahl als auch bei der Ausgangssteuerung.

Dual-Mono, Class-A und maximale Ruhe

Auch der grundsätzliche Aufbau der Vorstufe folgt einem kompromisslosen Ansatz. Die Electrocompaniet EC 5 arbeitet vollständig diskret im reinen Class-A-Betrieb – vom Eingang bis zum Ausgang. Jeder Kanal ist als eigenständige Einheit ausgeführt (Dual-Mono), inklusive separater Stromversorgung.

Zum Einsatz kommen pro Kanal zwei Ringkerntransformatoren mit jeweils 80 VA sowie eine Sieb-Kapazität von 15.000 µF. Ergänzt wird das durch mehrstufige Filter- und Regelschaltungen, die Störungen minimieren und eine möglichst stabile Spannungsversorgung gewährleisten sollen.

Die Gehäusearchitektur trennt analoge Signalverarbeitung und Stromversorgung, um gegenseitige Beeinflussungen zu minimieren. Das gesamte Chassis ist zusätzlich intern versteift und abgeschirmt, um mechanische und elektrische Störungen möglichst gering zu halten.

Die konstruktiven Maßnahmen spiegeln sich in beeindruckenden Messwerten wider: Der Frequenzgang reicht von 0,5 Hz bis 450 kHz, während Verzerrungen mit 0,0002 % THD+N extrem niedrig ausfallen – wenn das mal nicht breitbandig und „still“ zugleich ist.

Anschlüsse: symmetrisch und unsymmetrisch

Es stehen vier symmetrische und zwei unsymmetrische Eingänge zur Verfügung. Auch auf der Ausgangsseite gibt es sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Verbindungen, ergänzt um Tape-Ausgänge und Trigger-Schnittstellen. Eine Phonovorstufe ist indes nicht an Bord – und auch kein DAC. Allerdings gibt es einen Ethernet-Anschluss zur App-Steuerung und für Firmware-Updates.

Preis und Verfügbarkeit der Electrocompaniet EC 5

Die neue Hochpegel-Vostufe Electrocompaniet EC 5 versteht sich als kongenialer Partner für die Top-Endstufen der Norweger AW 300M und AW 800M – letztere hatten wir schon im Test, sie dient seitdem als Referenz-Verstärker; logisch daher, dass ein Test zur EC 5 in Planung ist.

Electrocompaniets neue Flaggschiff-Vorstufe kommt nach der diesjährigen High End in den Fachhandel, wird also voraussichtlich ab Mitte Juni dieses Jahres verfügbar sein. Der Preis folgt dem ambitionierten Anspruch: 21.999 Euro sind zu entrichten.

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