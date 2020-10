Der Hersteller Elac kündigt einen neuen passiven Standlautsprecher an, der voraussichtlich ab November 2020 im gutsortierten Fachhandel erhältlich sein wird. Das Modell ergänzt die Vela-Serie, die sich optisch vor allem durch ihre trapezförmigen, nach hinten geneigten Gehäuse und Alu-Applikationen auszeichnet. Derzeit besteht die Serie aus zwei Standlautsprechern, einer Kompaktbox und einem Center, neu hinzu kommt die Elac Vela FS 408, die sich zwischen den Vela-Standmodellen Elac Vela FS 407 und 409 einreiht.

Verbaut sind zwei 180-mm-Treiber für den Tief- und Mitteltonbereich sowie der inzwischen fast schon legendäre Jet5-Hochtöner, der sowohl in der Elac Vela FS 407 als auch in der normalen Elac FS 407 zum Einsatz kommt. Elac verspricht mithilfe dieses „Triumvirats“ ein Klangbild, das sich durch präzise und tiefreichende Bassperformance, souveräne und unverfälschte Mitteltonwiedergabe sowie einen detailgetreuen Hochtonbereich auszeichnen soll. Dazu trage – so Elac – auch die Frequenzweiche mit ausgesuchten Bauteilen und die Innenverkabelung mit Van-den-Hul-Kabeln bei.

Außerdem attestiert Elac der Vela FS 408 gegenüber den Schwestermodellen FS 407 und 409 eine noch passgenauere Ortung der Klangquellen auf der stereofonen Bühne – resultierend aus einer leicht gesteigerten Richtwirkung im Mittenbereich. Erhältlich ist die Elac Vela FS 408 in Schwarz- und Weiß-Hochglanz.

Preis Elac Vela FS 408: 5.180 Euro

Kontakt

ELAC Electroacustic GmbH

Fraunhoferstraße 16

Wissenschaftspark | 24118 Kiel

Deutschland

Telefon: +49(0)431–64774-0

E-Mail: info@elac.de

Web: https://www.elac.de/