Der Kieler Hersteller Elac hat ein Herz für alle diejenigen, die sich gerne und regelmäßig eine schöne Tieftonmassage gönnen – gleich sieben Subwoofer gibt es in der neu aufgelegten Elac-Varro-Subwooferserie. Die neue Elac-Varro-Serie unterteilt sich in drei Produktlinien, die sich in Konzeption und Look unterscheiden.

Elac Varro Premium: PS250-BK, PS350-BK und PS500-BK

Die Premium-Linie besteht aus drei Modellen, die sich vornehmlich durch die Größe von Chassis und Gehäuse sowie der Verstärkerleistung unterscheiden. So kommt der Elac PS250-BK mit 10-Zoll-Treiber und 250 Watt Verstärkerleistung, der Elac PS350-BK mit 12-Zoll-Chassis und 350 Watt – und der große PS500-BK bringt es auf 500 Watt Leistung, die über einen 15-Zöller abgegeben werden.

Elac Varro Reference: RS500-B und RS700-B

Elacs Varro-Reference-Linie wiederum besteht aus zwei Modellen: Der RS500-B kommt mit besonders ambitionierten Chassis, die eine noch größere lineare Auslenkung und geringere Kompression bieten sollen. Die geschlossenen Gehäuse bestehen aus drei Zentimeter starkem MDF – und bestückt sind die Modelle wahlweise mit einem 10-Zoll-Chassis und 500-Watt-Verstärker oder, wie beim RS700-B, mit einem 12-Zoll-Chassis und 700-Watt-Verstärker.

Elac Varro Dual Reference: DS1000-GB und DS1200-GB

Darf’s noch etwas mehr sein? Dann käme die Dual-Reference-Linie in Frage: Die beiden Modelle Elac DS-1000GB und DS1200-GB sind ähnlich aufgebaut wie die Modelle der Reference-Serie, allerdings schickt der Kieler Hersteller hier jeweils zwei Lautsprecherchassis pro Subwoofer ins Rennen, diese sind gegenüberliegend in einer impulskompensierenden Anordnung verbaut.

Alle neuen Modelle sind ab Ende März 2023 verfügbar.

Preise:

Elac Varro PS250-BK: 749 Euro

Elac Varro PS350-BK: 849 Euro

Elac Varro PS500-BK: 1.049 Euro

Elac Varro RS500-B: 1.299 Euro

Elac Varro RS700-B: 1.499 Euro

Elac Varro DS1000-GB: 2.499 Euro

Elac Varro DS1200-GB: 2.799 Euro

