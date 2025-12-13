Geburtstage sind zum Feiern da – vor allem, wenn man 100 wird und dabei frischer klingt denn je. Der Kieler Lautsprecher-Spezialist Elac wird in 2026 ein ganzes Jahrhundert alt und zelebriert das Jubiläum mit einem prall gefüllten Aktionsjahr voller Premieren, Rückblicke und Überraschungen.

Elac – damals und heute

Gegründet am 1. September 1926 als ELECTROACUSTIC GmbH, zählt Elac heute zu den renommiertesten deutschen Marken im HiFi-Bereich. Der 100. Geburtstag wird gebührend gefeiert – mit Events, Social-Media-Aktionen, einer umfangreichen „Hall of Fame“-Ausstellung auf der High End 2026 in Wien sowie einem hochwertigen Coffee Table Book, das Meilensteine und Marken-DNA in Wort und Bild festhält.

Doch statt sich nur in nostalgischer Rückschau zu üben, will Elac im Jubiläumsjahr vor allem eines: nach vorne schauen. „Ein hundertjähriges Jubiläum ist ein außergewöhnlicher Meilenstein – und ein wunderbarer Anlass zum Feiern. (…) Wir nehmen dieses Jubiläum als Ansporn, Elac mit dem richtigen Maß aus Tradition und Innovation kraftvoll in das zweite Jahrhundert des Bestehens zu führen“, so Lars Baumann, Managing Director der Elac Electroacustic GmbH.

Stylisher Auftakt

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres bringt Elac mit dem NAVA 100 (siehe Aufmacherbild) seinen ersten portablen Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt: kompakt, aber mit „großem Elac-Klang“, versprechen die Nordlichter. Herzstück ist ein 3-Zoll-Breitbandlautsprecher, flankiert von zwei Passiv-Radiatoren, verpackt in einem eleganten Gehäuse mit hochwertigen Materialien. Und genau: Fürs schicke zeitlose Design zeigt sich wieder das New Yorker Modelabel Adsum verantwortlich; viele Leser erinnern sich bestimmt noch an unseren Test der Elac Debut Connex DCB41 Adsum.

Kommende Leckerlis zum Geburtstag

die Wiederauflage eines fast vergessenen Kultklassikers

ein neues Modell in einem früheren Kernsegment

die Special Edition eines beliebten Dauerbrenners

eine wortwörtlich „große“ Neuheit, über die man noch komplett rätseln darf

#ELAC100-Community-Aktion und Ausstellung

Für Elac-Fans gibt es das ganze Jahr über auf Social Media monatlich einen Fokus auf ikonische Modelle der Markenhistorie – unter dem Hashtag #ELAC100. Wer mag, kann Bilder und Erinnerungen aus der eigenen Sammlung teilen. Live zu bestaunen gibt’s viele Klassiker auf der High End 2026 in Wien – im Rahmen einer eigens kuratierten „Hall of Fame“.

Bis es endlich losgeht mit den Feierlichkeiten, sei währenddessen die Lektüre unseres ausführlichen Elac-Firmenreports empfohlen, der ebenso auf die moderne Kieler Fertigung wie auf die spannende Geschichte des Traditionsunternehmens eingeht.

Kontakt

ELAC Electroacustic GmbH

Fraunhoferstraße 16

Wissenschaftspark | 24118 Kiel

Deutschland

Telefon: +49(0)431–64774-0

E-Mail: info@elac.de

Web: https://www.elac.de/