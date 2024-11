Wie der Name schon verrät, richtet sich die Debut-Lautsprecherserie von Elac an alle, die zu einem erschwinglichen Preis HiFi-Höhenluft schnuppern wollen. Wohl auch deshalb ist sie so erfolgreich. Jetzt ist die Debut-Serie in ihrer dritten Inkarnation erhältlich und hört auf den Namen Elac Debut 3.0.

Elac Debut 3.0 – das Lautsprecher-Line-up

Die neue Elac-Debut-3.0-Serie besteht aus sieben Modellen: Die Elac Debut 3.0 DF63 und Debut 3.0 DF53 sind 3-Wege-Standlautsprecher mit identischer Treiberanzahl. Dazu gibt es für den Stereobereich noch die beiden kompakten DB63 und DB53. Heimkinofreunde werden ebenfalls bedient: Hier gibt es die beiden Centerlautsprecher Elac Debut 3.0 DC53-BK und DC63-BK sowie den nach oben abstrahlenden Dolby-Atmos-Lautsprecher DA43-BK.

Neuerungen der Elac-Debut-3.0-Serie

Gegenüber Elacs Debut-2.0-Serie gibt es einige Neuerungen. Zum Beispiel den speziell für diese Serie neu designten Hochtöner, der bei allen Modellen zum Einsatz kommt. Er ist mit einer 25-mm-Aluminium-Kalotte ausgestattet und arbeitet auf einen Waveguide, der auf breiten Abstrahlwinkel hin optimiert worden sei, heißt es bei Elac. Ein Phaseplug wiederum soll den Amplitudenfrequenzgang harmonisieren, was auf Homogenität und Detailreichtum der Höhen einzahle, so die Kieler.

Beibehalten wurde das Membranmaterial für die Tief- bzw. Mitteltöner, nämlich Aramidfaser. Man habe jedoch die Frequenzweiche optimiert und die Richtcharakteristik verbessert, um die Tieftöner noch stimmiger und ausgewogener aufspielen zu lassen.

Auch das Gehäuse wurde bei sämtlichen Modellen überarbeitet. So wurden diese mit zusätzlichen internen Versteifungen versehen – und die Standlautsprecher profitieren von getrennten Kammern für alle drei Wege. Zu guter Letzt spendierte Elac nun auch der Einsteigerserie magnetisch haftende Abdeckungen. Alle Debut-3.0-Lautsprecher sind ab sofort erhältlich.

Preise (pro Paar, außer bei den Center-Lautsprechern):

Elac Debut 3.0 DB53-BK: 358 Euro

Elac Debut 3.0 DB63-BK: 438 Euro

Elac Debut 3.0 DF53-BK: 798 Euro

Elac Debut 3.0 DF63-BK: 998 Euro

Elac Debut 3.0 DA43-BK Atmos: 498 Euro

Elac Debut 3.0 DC53-BK Center: 299 Euro

Elac Dabut 3.0 DC63-BK Center: 399 Euro

Kontakt

ELAC Electroacustic GmbH

Fraunhoferstraße 16

Wissenschaftspark | 24118 Kiel

Deutschland

Telefon: +49(0)431–64774-0

E-Mail: info@elac.de

Web: https://www.elac.de/