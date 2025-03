Vor 99 Jahren wurde der Kieler Hersteller Elac gegründet – im kommenden Jahr steht also ein großes Jubiläum an. Doch schon in diesem Jahr präsentiert sich das Unternehmen nicht nur auf einschlägigen Audio-Messen, sondern auch auf der Designmesse Blickfang 2025.

Blickfang 2025

Die Blickfang gibt es seit 30 Jahren – sie zählt laut Elac zu den größten Designmessen Europas und gastiert jährlich in fünf europäischen Städten. Nächste Station am kommenden Wochenende: Stuttgart. Und die Kieler Audio-Experten sind mit von der Partie.

Das Auge hört mit!

Hochwertiges HiFi soll nämlich nicht nur gut klingen, sondern im Idealfall auch gut aussehen – schließlich geht es meist darum, Komponenten und Lautsprecher in die Wohnumgebung zu integrieren. Und hier hat Elac einiges zu bieten, denn sowohl Materialauswahl, Verarbeitung als auch Design sind Themen, in die Elac Zeit, Hirnschmalz und Geld investiert.

Was gibt es zu sehen?

Mehr als 200 Marken und Labels aus allen Bereichen des täglichen Lebens präsentieren sich auf der Designmesse Blickfang 2025. Elac ist gleich dreifach dabei: mit dem Soundsystem Elac Debut Connex Adsum (fairaudio-Test), für dessen Look & Feel eine Kooperation mit dem New Yorker Modelabel Adsum gestartet wurde, mit dem Kompaktlautsprecher Elac Elegant BS312.2, den wir kürzlich im Test hatten, und mit der Aktivbox Elac Navis.

Hier geht es lang

Sehen und hören Sie die Elac-Produkte am Stand 100 in der Stuttgarter Liederhalle. Das Tagesticket kostet 14 Euro, das Dreitagesticket für die gesamte Veranstaltung 25 Euro.

Wann?

Freitag, 14. März 2025, 12 – 20 Uhr

Samstag, 15. März 2025, 11 – 19 Uhr

Sonntag, 16. März 2025, 11 – 18 Uhr

Wo?

Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle

Berliner Platz 1-3 | 70174 Stuttgart

Kontakt

ELAC Electroacustic GmbH

Fraunhoferstraße 16

Wissenschaftspark | 24118 Kiel

Deutschland

Telefon: +49(0)431–64774-0

E-Mail: info@elac.de

Web: https://www.elac.de/