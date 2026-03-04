Vor 100 Jahren wurde der Kieler Hersteller Elac gegründet – das muss natürlich gebührend gefeiert werden. In diesem Jahr wird man sich nicht nur in highfidelen Kreisen zeigen, sondern auch auf zwei Ausgaben der Blickfang-Designmessen. Bei der Stuttgarter Ausgabe waren die Kieler schon im vergangenen Jahr, im Jahr 2026 kommt noch Basel hinzu.

Blickfang 2026

Die Blickfang gibt es seit 31 Jahren – sie zählt zu den großen Designmessen Europas und gastiert jährlich in mehreren europäischen Städten. Dieses Jahr zeigt sich die Blickfang in Stuttgart, Basel, Hamburg, München, Wien und Zürich – und die Kieler Audio-Experten sind in Basel und Stuttgart mit von der Partie.

Das Auge hört mit

Hochwertiges HiFi soll nämlich nicht nur gut klingen, sondern im Idealfall auch gut aussehen – schließlich geht es meist darum, Komponenten und Lautsprecher in die Wohnumgebung zu integrieren. Und hier hat Elac einiges zu bieten, denn sowohl Materialauswahl und Verarbeitung als auch Design sind Themen, in die Elac Zeit, Herz und Hirnschmalz investiert. So wird es auf den Blickfang-Messen nicht zuletzt eine Sonderedition des neuen Elac-Nava-100-Bluetoothlautsprechers zu sehen geben.

Und sonst?

Mehr als 200 Marken und Labels aus allen Bereichen des täglichen Lebens präsentieren sich auf den Blickfang-Messen. Elac ist gleich dreifach dabei: mit dem oben erwähnten Nava 100, aber auch mit dem Soundsystem Elac Debut Connex Adsum (fairaudio-Test), für dessen Look & Feel eine Kooperation mit dem New Yorker Modelabel Adsum gestartet wurde – und mit dem kultigen Kompaktlautsprecher Elac Elegant BS312.2, den wir kürzlich im Test hatten.

Hier geht es lang:

Blickfang Stuttgart 2026

Freitag, 13. März 2026, 12 – 20 Uhr

Samstag, 14. März 2025, 11 – 19 Uhr

Sonntag, 15. März 2025, 11 – 18 Uhr

Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, ELAC: Stand 147

Berliner Platz 1-3 | 70174 Stuttgart

Blickfang Basel 2026

Freitag, 20. März 2026, 14 – 20 Uhr

Samstag, 21. März 2026, 11 – 19 Uhr

Sonntag, 22. März 2026, 11 – 18 Uhr

Messe Basel, ELAC: Stand 115

Messeplatz | CH-4058 Basel

Kontakt

ELAC Electroacustic GmbH

Fraunhoferstraße 16

Wissenschaftspark | 24118 Kiel

Deutschland

Telefon: +49(0)431–64774-0

E-Mail: info@elac.de

Web: https://www.elac.de/