Beim Namen Stax leuchten die Augen eingefleischter HiFi-Aficionados. Das 1938 in Japan gegründete Unternehmen brachte bereits 1960 seinen ersten elektrostatischen Kopfhörer heraus, den legendären Stax SR-1. Im Jahr 2012 hat das chinesische Unternehmen Edifier die Marke übernommen – und stellt nun einen neuen magnetostatischen Kopfhörer vor.

Edifier Stax Spirit S3: Technik und Konzept

Der Edifier Stax Spirit S3 ist mit Planar-Magnetostaten (89 x 70 mm) ausgestattet, die in Kooperation mit dem bekannten Hersteller Audeze entwickelt wurden. Er ist primär für den kabellosen Betrieb via Bluetooth (5.2, apt-X Adaptive) gedacht, kann jedoch auch über eine analoge Stereo-Miniklinke mit Musik beschickt werden. Per Bluetooth können zwei separate Quellgeräte gekoppelt werden.

Mithilfe der Edifier Connect App lassen sich diverse Zusatzfunktionen abrufen, u.a. eine Personalisierung des Klangs und weitreichende DSP-Einstellungen.

Der Frequenzbereich wird mit 20 Hertz – 40 Kilohertz angegeben, die verbauten Akkus sollen bis zu 80 Stunden Musikgenuss liefern, wobei eine Schnellladefunktion bereits mit einer 10-Minuten-Kurzladung bis zu elf Stunden Playbackzeit liefern soll.

An Bord des 329 Gramm leichten Kopfhörers ist außerdem auch eine Freisprechfunktion.

Preis Edifier Stax Spirit S3: 399 Euro

