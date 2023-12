Es gibt Neuigkeiten von Econik Speakers: Sämtliche vollaktiven Wireless-Lautsprecher des Herstellers sind nun in drei neuen Furniervarianten erhältlich. Damit nicht genug: Zur Einführung gibt es für die ersten 20 Bestellungen deutliche Rabatte.

Econik Wood Edition: In neue Furniere gekleidet

Bisher gab es die Econik-Lautsprecher nur in den Varianten Seidenmatt-Schwarz und -Weiß. Nun legt der Hersteller nach – und zwar mit den drei Furnieren Nussbaum, Eiche und Wildapfel. Damit nicht genug: Wer sich für ein solches Echtholzkleid entscheidet, der bekommt ein optisch „gematchtes“ Pärchen. So ist gewährleistet, dass beide Exemplare trotz der möglichen Unterschiede in der Maserung, denn Holz ist bekanntermaßen ein Naturprodukt, möglichst gut zusammenpassen.

Was die inneren Werte der Econik-Lautsprecher auszeichnet, können Sie in unserer Pressemeldung vom Mai 2023 nachlesen – oder Sie gönnen sich das ausführliche Lesevergnügen mit unserem Testbericht der Econik Six.

HifiPilot hat aktuell 20 Exemplare beziehungsweise Paare der neuen Econik-Wood-Edition zum deutlich reduzierten Preis im Angebot. Je nach Modell beträgt der Rabatt bis zu 800 Euro. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, nur die ersten 20 Bestellungen kommen zum Zug …

Kontakt

HifiPilot GmbH

Höhenstraße 7

75239 Eisingen

Deutschland

Telefon: +49(0)7232-364015

E-Mail: info@econik-speakers.com

Web: https://econik-speakers.com/